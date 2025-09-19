泰前總理戴克辛入獄現況曝光　女兒探監給零用錢「儲好儲滿」

▲戴克辛重新入獄服刑，女兒貝東塔前往探視。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）重新入獄服刑，女兒貝東塔18日前往監獄探視，並提供1.5萬泰銖零用金給父親。她透露，這次探視的時間很短暫，因為父親身體略有不適，有高血壓、睡眠不足的問題，也出現掉髮，但精神狀況還算不錯。

曼谷郵報等報導，戴克辛目前被關押在曼谷孔普雷中央監獄（Klongprem Central Prison），通常上午6時起床、晚間9時30分就寢，作息規律，白天會閱讀、看電視、甩手散步。

貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）透露，「父親可能是太累了，所以這次探視很短暫」，但孫子也有寫信表達精神支持。不過戴克辛之子潘通泰並未現身探監。

依據規定，受刑人的零用金存款上限為1萬5千泰銖，每日花費不得超過500泰銖。貝東塔這次探監留下1.5萬泰銖（約新台幣1.4萬元）給戴克辛當作獄中開銷，據信他主要把這筆錢拿來購買小份餐點。

2023年8月，戴克辛結束流亡返國，原判8年徒刑，後來泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將其刑期減為1年，並在2024年2月假釋出獄。但根據最高法院9日的裁定，戴克辛在這段期間的服刑地點是在病房而非監獄，不得計入刑期，必須要入獄重新服刑1年。

另據路透社，孔普雷中央監獄大約關押約6500人，受刑人要在露天水池洗澡，伙食清淡，睡覺時只有3條毯子，且可能面臨暴力威脅。