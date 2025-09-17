41歲母單女「網戀帥和尚」3年！視訊裸聊　戶頭剩0元才知被騙

▲被害人初戀遭遇詐騙，財產還被騙光，心痛不已。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名41歲母胎單身女子3年前在臉書上認識一名自稱是僧侶的男子，因為對方的照片帥氣、正直，讓她隨即墜入愛河。兩人在網路上確認關係後，還曾視訊裸聊。對方不久後向她求婚，並開始不斷要錢。她先後向未婚夫匯款13萬泰銖（約新台幣12.2萬元），甚至變賣自己的農地與黃金，直到對方將她封鎖後，才知道自己遭遇桃色詐騙。

根據《民意報》報導，41歲被害女子17日在雇主的陪同下前往警局報案。她指出，自己在臉書上認識一名自稱「蓬泰普」的男子，對方使用僧侶照片當大頭貼，「看起來為人正直，很會聊天」，年紀約30至40歲間，誘騙她上當。

從未談過戀愛的她隨即墜入愛河，並開始透過網路交往，時間超過3年，期間對方曾在視訊通話時袒露裸體，但兩人從未實際見面。之後男方向她求婚，並開始不斷以各種理由要錢。

男方聲稱，要出國工作賺錢，為兩人的婚禮籌錢，有時又稱自己生病了，需要治療費，偶爾又以親人過世需要喪葬費為由，向她要錢。而單純的被害人深信不疑，甚至將自己名下的農地拿去抵押，變賣黃金籌錢，陸續匯款給對方，金額高達13萬泰銖（約新台幣12.2萬元）。

直到被害人終於發現不對後，要求男友把錢還給她，但對方卻稱自己沒有錢，隨後封鎖她的電話號碼與臉書帳號，就此消失。被害人哭訴，自己現在一個戶頭剩0元，另一個戶頭只剩35泰銖（約新台幣33萬元）。

警方指出，被害女子從17歲起就跟雇主生活，雇主曾為她購買農地和黃金，直到近日想要為她添購更多黃金時，才發現原有的金飾已被變賣，這才發現自己的員工慘遭桃色詐騙，連忙帶她報案。而被害人這才發現，自己愛上的帥和尚，可能根本就沒有這一個人。

目前警方仍在循線追查該名男子的真實身分，並將以詐欺罪嫌究辦。