不肯來都來了！男叫妹子「卻是4跨性別」拒付3.7萬遭砍滿頭血

▲65歲英國籍男子Duncan叫年輕妹子陪伴，卻來了4名跨性別人士，進而引發衝突。（翻攝自臉書@The Pattaya News）

圖文／鏡週刊

泰國發生一起流血衝突！1名65歲英國男子叫2名年輕女子「陪自己」，結果到場的竟是4名跨性別人士，他婉拒4人並拒絕支付3.7萬元，就被持刀攻擊。目前警方正追查4名嫌犯下落。

綜合《ch7hd news》《The Pattaya News》報導，南芭達雅一帶的公寓12日清晨5時40分左右發生一起暴力事件，警方獲報發現1名65歲英國籍男子Duncan，頭部多處撕裂傷且血流滿臉，救援人員立即上前為其進行治療並送醫。

▲英國男子在簡單接受包紮後被送醫治療。（翻攝自臉書@The Pattaya News）

Duncan向警方表示，他原先叫了2名女子來陪伴自己，孰料到場的竟是4名跨性別人士，由於難以接受就試圖讓他們直接離開。然而4人不僅拒絕離開，還反而要求Duncan支付每人1萬元泰銖（約新台幣9,467元），共4萬泰銖（約新台幣37,868元）。

Duncan斷然拒絕支付該筆費用，雙方因此發生爭執，結果他遭跨性別人士持刀攻擊頭部，導致他滿臉鮮血。Duncan嚇到只能拚命逃出房間，衝向大樓保全求助，至於4名嫌犯則落慌而逃。警方表示，已先將傷者送醫治療，同時調閱大樓內部監視器影像，正在追查嫌犯下落，將依法辦理。



