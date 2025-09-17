　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不肯來都來了！男叫妹子「卻是4跨性別」拒付3.7萬遭砍滿頭血

65歲英國籍男子Duncan叫年輕妹子陪伴，卻來了4名跨性別人士，進而引發衝突。（翻攝自臉書@The Pattaya News）

▲65歲英國籍男子Duncan叫年輕妹子陪伴，卻來了4名跨性別人士，進而引發衝突。（翻攝自臉書@The Pattaya News）

圖文／鏡週刊

泰國發生一起流血衝突！1名65歲英國男子叫2名年輕女子「陪自己」，結果到場的竟是4名跨性別人士，他婉拒4人並拒絕支付3.7萬元，就被持刀攻擊。目前警方正追查4名嫌犯下落。

綜合《ch7hd news》《The Pattaya News》報導，南芭達雅一帶的公寓12日清晨5時40分左右發生一起暴力事件，警方獲報發現1名65歲英國籍男子Duncan，頭部多處撕裂傷且血流滿臉，救援人員立即上前為其進行治療並送醫。

不肯來都來了！英男赴泰叫妹子「卻是4跨性別」　拒付3.7萬遭砍滿頭血

▲英國男子在簡單接受包紮後被送醫治療。（翻攝自臉書@The Pattaya News）

Duncan向警方表示，他原先叫了2名女子來陪伴自己，孰料到場的竟是4名跨性別人士，由於難以接受就試圖讓他們直接離開。然而4人不僅拒絕離開，還反而要求Duncan支付每人1萬元泰銖（約新台幣9,467元），共4萬泰銖（約新台幣37,868元）。

Duncan斷然拒絕支付該筆費用，雙方因此發生爭執，結果他遭跨性別人士持刀攻擊頭部，導致他滿臉鮮血。Duncan嚇到只能拚命逃出房間，衝向大樓保全求助，至於4名嫌犯則落慌而逃。警方表示，已先將傷者送醫治療，同時調閱大樓內部監視器影像，正在追查嫌犯下落，將依法辦理。


更多鏡週刊報導
32歲泰女亂刀砍死老闆　疑因遭「撿屍性侵」餐廳卻沒阻止
泰國查獲700公斤冰毒案　「榴槤牌毒磚」企圖走私進台灣
狂用止痛藥結果悲劇了　泰國女狂吐「1公升鮮血」急送醫

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／亂刀殺死18歲女友　17歲少年裁定收容
快訊／坂口健太郎爆劈腿現身了！
準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發
快訊／10縣市大雨特報　大雷雨炸3地
紅毯驚現超大咖！Lisa戰袍火辣身材全看光
獨／謝欣穎現況曝光！　情斷王柏傑IG開嗆
「柴山傳奇英雄」過世！　山友淚崩
股市過熱！　谷月涵示警了
快訊／3律師被抓！　上銬逮捕
女大生慘死…IG標帳號「錢難有是扎南」！
快訊／生一胎給10萬！　明年上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爬富士山要收錢！靜岡縣登山口徵收費用　今夏入山逾10萬人、入帳破4億日圓

屍體塞後車廂！日18歲少年「只穿內褲」全身傷　遭丟包警局

不肯來都來了！男叫妹子「卻是4跨性別」拒付3.7萬遭砍滿頭血

美國駐韓使館臨時代辦：預計川普下月出席APEC　場邊會晤李在明

日70歲翁燒死2人「獲判無罪」！收容所縱火案逆轉　關鍵原因曝

20多歲男墜25樓「砸中2路人」！1死2傷　險成韓版「燒肉粽」

朋友1句話催生靈感！男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

賣男童性侵片當副業！日29歲小學男師被逮　恐怖「戀童暗號」曝光

「健身環」玩到一半左頸劇痛　櫻花妹2天後竟然中風

比特犬咬死人！「把女嬰當玩具」拖行血痕6公尺　父搶人救不回

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【監視器還原現場】姐推弟弟被誤解怒喊：他先打我的

爬富士山要收錢！靜岡縣登山口徵收費用　今夏入山逾10萬人、入帳破4億日圓

屍體塞後車廂！日18歲少年「只穿內褲」全身傷　遭丟包警局

不肯來都來了！男叫妹子「卻是4跨性別」拒付3.7萬遭砍滿頭血

美國駐韓使館臨時代辦：預計川普下月出席APEC　場邊會晤李在明

日70歲翁燒死2人「獲判無罪」！收容所縱火案逆轉　關鍵原因曝

20多歲男墜25樓「砸中2路人」！1死2傷　險成韓版「燒肉粽」

朋友1句話催生靈感！男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

賣男童性侵片當副業！日29歲小學男師被逮　恐怖「戀童暗號」曝光

「健身環」玩到一半左頸劇痛　櫻花妹2天後竟然中風

比特犬咬死人！「把女嬰當玩具」拖行血痕6公尺　父搶人救不回

快訊／亂刀殺死18歲女友　「責付不適當」17歲少年裁定收容

北榮找出「黃斑部皺褶」視力惡化關鍵　看東西扭曲變形當心

托運行李藏4.2公斤海洛因！美籍婦鬼扯穿幫　台灣收貨人也被逮

韓娛重返中國仍礙於「限韓令」？　陸外交部：健康交流無異議

快訊／坂口健太郎爆劈腿現身了！「真實狀態」曝光　粉絲到場應援

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

安打王爭奪戰白熱化　林佳緯：傑憲、龍叔都分享經驗

女老師徵友「只接受4類人」拒生子　她喊藍白勿擾！PTT笑洗版

瞄準AI及IP市場　中華開發跨境創新基金投資日本AI新創 Visual Bank

盧秀燕指中捷藍線補助被砍96%　行政院：按期程進行合理調整

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

國際熱門新聞

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

UNIQLO創辦人談關稅：美將承受最大代價

比特犬咬女嬰拖行奪命　血跡拖痕6公尺

馬路坑洞沒補　他畫大老二火速修好

德國怎麼了？420萬人繳不出水電費

女房客留恐怖垃圾屋　房東清理發現腐爛屍

談加薪遭開除　公司搞不定主管慘了

美國好市多氣泡酒會自爆！緊急發信：別打開

虎鯨推著「寶寶屍體」游泳　心碎一幕曝光

更多熱門

相關新聞

比特犬咬女嬰拖行奪命　血跡拖痕6公尺

比特犬咬女嬰拖行奪命　血跡拖痕6公尺

泰國烏泰他尼府16日發生2個月大女嬰遭比特犬咬死的事故，據信比特犬把女嬰誤當成玩具在咬，導致她送醫後傷重不治。當警方獲報趕到現場的時候，發現現場血跡與拖曳痕跡綿延約6公尺，附近嬰兒車上還有3個沾著鮮血的玩具。

41歲母單女「網戀帥和尚」！遭騙12萬

41歲母單女「網戀帥和尚」！遭騙12萬

突躍出水面！iPhone遭龍膽石斑吞下肚...男傻眼

突躍出水面！iPhone遭龍膽石斑吞下肚...男傻眼

文大新生「最強室友」！69歲博士生阿伯身分曝

文大新生「最強室友」！69歲博士生阿伯身分曝

接受陳冠希訪問　梁朝偉談代表作

接受陳冠希訪問　梁朝偉談代表作

關鍵字：

泰國跨性別東南亞要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面