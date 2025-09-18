泰軍射橡膠子彈、柬人擲石塊！　邊境衝突現場畫面曝光

▲泰國士兵與鎮暴警察17日與柬埔寨人對峙。（圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

泰國與柬埔寨再爆邊境衝突，雙方互控對方越界。泰國軍方17日使用橡膠子彈與催淚瓦斯驅散約200名柬埔寨群眾，據信這群人投擲石塊等攻擊泰方人員。柬埔寨則稱，300名泰國軍警民眾非法越界，企圖在柬國領土架設鐵絲網，造成28名柬國民眾受傷，總理洪馬內17日致函聯合國秘書長古特瑞斯，稱泰方違反停火協議。

▲泰國先前在事發地點設置鐵絲網劃定邊界，但據信柬埔寨人16日損壞並將其部分拆除。圖為泰國士兵。（圖／達志影像／美聯社）

曼谷郵報報導，泰國先前在事發地點設置鐵絲網劃定邊界，但據信柬埔寨人16日損壞並將其部分拆除，沙繳府（Sa Kaeo）警察局長17日下令出動鎮暴警察，與警力配合維護秩序，並逮捕非法入境者。17日下午4時過後，泰國鎮暴警察使用橡膠子彈與催淚彈驅散約200名柬埔寨群眾。隨著柬埔寨動員更多人攻擊泰方，情勢升溫。

泰國軍方表示，部分抗議者朝泰方人員投擲棍棒石塊，並使用彈弓攻擊，造成人員受傷。

▲泰國軍方表示，部分抗議者朝泰方人員投擲棍棒石塊，並使用彈弓攻擊，造成人員受傷。（圖／路透）

不過根據柬埔寨國防部17日晚間的聲明，當日約有300名泰國軍警與民眾攜帶武器、防暴裝備越境進入柬埔寨卜迭棉芷省，企圖在柬埔寨的領土上設置鐵絲網，期間造成28名柬埔寨人受傷或昏厥。這份聲明強調，柬埔寨軍警在這起事件中未攜帶武器，僅為保護民眾安全而在場。

▲▼依據柬中時報刊出的照片，可見當時現場煙霧瀰漫，還有柬軍士兵眼部中彈受傷。（圖／翻攝自柬中時報）

柬埔寨國防部嚴正表示，泰方行徑嚴重違反7月28日停火共識及9月10日總邊界委員會特別會議所確認的共識，構成對柬埔寨主權和國際法的嚴重侵犯。依據柬中時報刊出的照片，可見當時現場煙霧瀰漫，還有一名柬軍士兵眼部中彈受傷。

柬埔寨總理洪馬內17日致函聯合國秘書長古特瑞斯，信中提到，泰軍仍持續進行挑釁行徑，除了進入卜迭棉芷省設置鐵絲網，強行驅逐當地居民，可靠情報還顯示泰軍計畫武力奪取17處柬埔寨領土。洪馬內說，泰國的單方面措施嚴重違反《聯合國憲章》、《東盟憲章》、《東南亞友好合作條約》，侵犯人權，增加暴力衝突風險。