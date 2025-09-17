比特犬咬死人！「把女嬰當玩具」拖行血痕6公尺　父搶人救不回

▲比特犬把女嬰當作玩具咬，導致她傷重不治。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國烏泰他尼府16日發生2個月大女嬰遭比特犬咬死的事故，據信比特犬把女嬰誤當成玩具在咬，導致她送醫後傷重不治。當警方獲報趕到現場的時候，發現現場血跡與拖曳痕跡綿延約6公尺，附近嬰兒車上還有3個沾著鮮血的玩具。

Thaiger報導，事發於當地16日下午2時40分左右，當時男子薩里（Dusit Salee）與妻子阿南塔拉（Kanthima Anantrak）把女兒帶在身邊出來工作，當夫妻倆在做事的時候，就把孩子放在車庫的嬰兒車上。

目擊者宣稱，當時2歲大的比特犬Big跑到嬰兒車旁邊嗅聞，接著突然叼起嬰兒並把她帶到排水溝，似乎把正在哭鬧的女嬰當作玩具。父親薩里發現後立刻追上去，並設法從牠的口中搶回女兒，並把她送醫急救，但她的傷勢嚴重，到院後不久便宣告不治。

▲警方發現，從車庫到排水溝的血跡與拖行的痕跡大約有6公尺 。（圖／翻攝自thairath）

警方獲報後前往事發地點進行調查，發現從車庫到排水溝的血跡與拖行的痕跡大約有6公尺，附近的嬰兒車上還有3個沾血的玩具。當員警到達時，比特犬仍在屋內自由活動，在要求飼主把牠關起來之後才繼續後續作業。

出於安全考量，比特犬Big目前由飼主負責看管，警方已確認將採取相關法律行動。鄰居們形容這起事件令人痛心，而痛失愛女的父母悲痛不已。