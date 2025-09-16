　
國際

百隻猴子「越獄」街頭狂奔！失控攻進警局畫面曝光

▲百隻猴子逃出收容所，在泰國羅布里街頭橫行，翻找車內物品，警方出動彈弓自衛。（圖／翻攝自Amarin TV）

▲百隻猴子逃出收容所，在泰國街頭橫行，翻找車內物品，警方出動彈弓自衛。（圖／翻攝自Amarin TV）

記者楊庭蒝／綜合報導

泰國「猴城」羅布里（Lopburi）16日驚傳猴群大暴動！位於木昂區的「Pho Kao Ton猴子收容所」竟有上百隻猴子集體逃出籠舍，在市區橫行霸道，不僅四處亂竄、闖入民宅翻找食物，甚至衝進警局、翻車搶東西，畫面相當失控，嚇壞當地居民。

根據《Thaiger》和《Amarin TV》報導，當天上午超過百隻猴子不明原因突破收容所限制，整群從園區湧出，衝上街頭大鬧一場。目擊民眾表示，猴群不但闖入民宅翻箱倒櫃，還入侵警察局在停車場間穿梭翻找汽車物品，甚至一度與警方「正面交鋒」。

警方被迫臨時拿出彈弓自保，並協助居民防止猴群闖入家中。羅布里市政府也隨即與泰國國家公園暨野生動植物保育廳（DNP）緊急聯繫，派出人員與煙火聯手「圍捕」猴群，雖然多數猴子在傍晚前已被驅趕回籠，但仍有部分猴子下落不明，繼續在市區遊蕩。

目前當局已展開調查，釐清猴群為何能同時大量脫逃。初步懷疑可能是籠舍年久失修出現破損，或遭遇人為破壞。市府已著手修復損壞設施，並加強圍籬、封堵可能漏洞，以防災難重演。

不過，事件也讓民怨再度沸騰。當地居民痛批 DNP 管理失職，認為收容猴群本應是中央單位的責任，「國家公園部不能把責任全推給市府，他們應該出面，好好管理這些猴子！」不少人更擔心，若未徹底解決猴群失控問題，「猴城」恐怕會變成「惡夢之城」。

羅布里位於泰國中部，距首都曼谷約 150 公里，以歷史古蹟和大量野生獼猴聞名。當地每年還會舉辦「猴子自助餐節」，吸引世界各地遊客觀賞猴群大啖水果的奇景。但近年來隨著猴子數量暴增，頻傳搶食、破壞、攻擊事件，讓居民與觀光業者苦不堪言。

 

泰國陸軍第二軍區14日通報，在靠近柬埔寨邊境的泰國領土上空偵測到80架無人機頻繁活動，其中部分深入泰國境內，同時還注意到柬軍出現調動情況，將密切監控事態發展並追蹤柬軍動向，隨時準備採取必要行動。

