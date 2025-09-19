溫朗東認了想選北市議員　吳靜怡不挺：唯一支持林亮君、顏若芳

▲溫朗東。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

名嘴溫朗東不滿遭國民黨立委徐巧芯指控「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」，提告涉嫌濫用個資、誹謗等罪，但北檢今(19日)以罪嫌不足處分不起訴，溫朗東表示將另案提起告訴，也坦言起了參選北市議員的念頭。對此，媒體人吳靜怡表示，很多事早就知道，但有什麼好講，反正，自己唯一支持現任議員林亮君、顏若芳，大罷免被亂操作她跟蔡壁如的關係，刻意打擊，那種被分化的痛，她不會用在任何人身上。

溫朗東稍早表示，看到新聞才知道，徐巧芯對他造謠的案子，北檢不打算起訴，自己周一會另案到北檢對徐巧芯提起告訴，必須坦言，自己起了參選的念頭，而且是選台北市議員，幕後的推手，就是徐巧芯，「妳從哪裡站起來為非作歹，我就從哪裡站起來斬妖除魔」。

對此，吳靜怡表示，很多人跑來問溫郎東的事情，總之，很多事她早就知道，而且知道更多，但有什麼好講的。反正，自己唯一支持林亮君、顏若芳，因為她們認真又活得漂亮，沒有其他評論。

吳靜怡提到，自己大罷免也被亂操作推論她跟蔡壁如的關係，刻意打擊她，那種被分化的痛，她不會用在任何人身上。演藝圈、政治圈、媒體圈就是那樣，「修行自在個人」管好自己就好。

回顧過往，吳靜怡曾在大罷免時踢館徐巧芯說明會，慘遭圍剿，溫朗東痛批，有反省就誠心道歉，而不是哭哭啼啼演一場爛戲，多少人的努力因為自私而白費了，順風局硬生生被一人拉成平局，真的不懂是哭個屁？

溫朗東當時更質疑，前民眾黨立委蔡壁如跟吳靜怡是患難與共好友，吳靜怡到徐巧芯場子送頭，如果罷免失敗，蔡壁如就立下藍營大戰功，到時候會感謝誰？誰又正在回報蔡壁如？

▼ 政治評論員吳靜怡GRACE。（圖／《豈有此呂》）