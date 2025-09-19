與友吵架賭氣下車！北市女國道上行走　被計程車猛撞還吃官司

▲北市42歲王姓女子與友爭吵竟下車走車道，慘遭計程車撞上。（示意圖／翻攝自高速公路資訊網）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名42歲王姓女子，因與友人錢姓男子在車上發生口角，竟在國道1號上直接下車徒步走上車道，導致後方計程車駕駛閃避不及撞上。士林地院審理後認定，王女行為嚴重危害用路人安全，依《刑法》妨害公眾往來安全罪判處有期徒刑2月，得易科罰金。

2024年2月19日清晨4時50分，王女搭乘錢男駕駛的小客車，行經國道1號11.4公里處時，因雙方爭吵不斷，錢男憤而將車輛停靠路肩。王女隨即打開車門下車，先往內側車道走去，隨後又折返外側車道。當時國道車流均以時速100公里以上高速行駛，適有周姓計程車駕駛行經該處，見狀煞閃不及，當場與王女發生碰撞，所幸並未釀成更嚴重傷亡。

法院開庭時，王女雖坦承有在國道上步行，但辯稱「我當天喝醉酒，不曉得自己在高速公路上」。然而法官認為，她能與錢男清楚爭吵，且事後也能完整描述經過，顯見意識狀態清楚，酒醉說法不足採信。法官認王女明知國道專供汽車行駛，仍逕自在車道間穿梭，行為已屬「以他法致生往來之危險」，符合《刑法》第185條第1項妨害公眾往來安全罪。

法官考量，王女案發後在現場承認為肇事人，符合自首要件，加上她在庭訊與準備程序均坦承犯行，展現悔意；兼衡其教育程度、職業、家庭經濟狀況等情，判處有期徒刑2月，得易科罰金，每日折算新台幣1000元。全案仍可上訴。

至於錢男涉及的公共危險、過失傷害罪部分，以及周男涉及的過失傷害部分，都被檢察官處分不起訴。