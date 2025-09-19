　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強po通勤影片讚「交通大順暢」　被抓包是拍上班車潮反方向

記者杜冠霖／台北報導

台北市政府自13日起動工拆公館圓環、填平地下公車道後，公館、基隆路一帶連日大塞車，藍委羅智強則PO影片稱，上班路上交通大順暢、打臉苗博雅。卻被抓包是拍車潮的反方向，與民眾上班通勤方向完全相反。而永和進台北的車潮塞到看不見盡頭，新北議員張維倩也貼出塞車影片，新北機車族塞車究竟是在等紅燈，還是強迫欣賞新店溪美景呢？

台北市公館圓環拆除工程啟動後，當地交通狀況成為焦點。市府坦言施工期間難免造成車流回堵，國民黨立委徐巧芯則稱「只是等紅燈」，前市議員羅智強也拍照宣稱「交通順暢」。但事實上，公館、羅斯福路一帶確實大塞車，上班時段，新北往台北的福和橋更是長長車龍。對此，台北市長蔣萬安18日僅回應「謝謝」，新工處則表示，是施作廠商擅自封閉車道導致，將開罰。

拆除圓環塞車引發民怨，徐巧芯則嗆貼文網友「你只是在等紅燈」，引起塞車民眾不滿，徐巧芯昨改口稱，有的是塞車，有的是等紅燈，每張照片意義不一樣。

羅智強則PO影片強調，上班路上交通大順暢、打臉苗博雅，目前交通狀況看起來，他能順利右轉，且從台大側門過來，大概花了1分30秒，這就是公館現場。卻被抓包是拍車潮的反方向，與民眾上班通勤方向完全相反，大批網友留言砲轟，「廢話，你開的是反方向」。

該塞車路段也影響從新北到台北上班的民眾，永和進台北的車潮塞到看不見盡頭，新北議員張維倩昨也貼出塞車影片，她表示，我們來看看，蔣萬安市長堅持拆除公館圓環、填平地下道後的福和橋，新北機車族塞車究竟是在等紅燈，還是強迫欣賞新店溪美景呢？

▼羅斯福路「公車接龍」車況（圖／翻攝Threads）

▲▼羅斯福路「公車接龍」車況（圖／翻攝Threads）

▲▼羅斯福路「公車接龍」車況（圖／翻攝Threads）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 0600 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／衝浴室割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押
iPhone新機爆災情！實測驚見異常　蘋果證實有bug
板橋槍響！全車被打成蜂窩
日籍客住日月潭五星酒店「被床蝨咬全身」　業者：未發現蟲害跡象
星光幫歌手竟是全台通緝犯！16歲參賽畫面曝
快訊／輝達入股英特爾　2台廠股價大跌
被徐巧芯指「裝瘋逃兵」　溫朗東怒告糗了
大尺寸「樺加沙」颱風下周二、三最靠台　強度達顛峰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大陣仗陪登記參選黨主席　郝龍斌舉「無私」誓言做黨內團結桶箍

普發1萬充斥認知作戰　釋昭慧：把大家拖到更深的共業中

郝龍斌拒出席黨主席選舉辯論　張亞中嗆：乾脆由趙少康代替上場

趙少康喊「號召不投你」　張亞中轟：黨員是「郝趙集團」的嗎？

釋昭慧倡議拒領普發1萬救國庫　卓榮泰：盼有最容易達到該目的的做法

羅智強po通勤影片讚「交通大順暢」　被抓包是拍上班車潮反方向

不領普發1萬！許智傑跟進卓榮泰　「讓這筆款項留在國庫」

柯建銘確定做滿任期1年　徐國勇未帶改選連署書：黨團自主就是這樣

板南線列車異常千名旅客被請下車　北捷：車門夾到隨身物品

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

大陣仗陪登記參選黨主席　郝龍斌舉「無私」誓言做黨內團結桶箍

普發1萬充斥認知作戰　釋昭慧：把大家拖到更深的共業中

郝龍斌拒出席黨主席選舉辯論　張亞中嗆：乾脆由趙少康代替上場

趙少康喊「號召不投你」　張亞中轟：黨員是「郝趙集團」的嗎？

釋昭慧倡議拒領普發1萬救國庫　卓榮泰：盼有最容易達到該目的的做法

羅智強po通勤影片讚「交通大順暢」　被抓包是拍上班車潮反方向

不領普發1萬！許智傑跟進卓榮泰　「讓這筆款項留在國庫」

柯建銘確定做滿任期1年　徐國勇未帶改選連署書：黨團自主就是這樣

板南線列車異常千名旅客被請下車　北捷：車門夾到隨身物品

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

7-11開賣iPhone 17「最高回饋2711元」　新機周邊同步快閃購

基隆海科館「波口鱟頭鱝」疑感染死亡　曾有野放計畫多次遭拖延

夭壽！鐵鉗飛來砸中前擋　國道版絕命終結站差點害人「登出」

BE:FIRST JUNON登上道奇體育場開球　無落地好球贏得如雷掌聲

利特首闖金鐘　感動告白：「我愛你們！」

全台首創「府城果汁微醺巴士」　小朋友跑吧果汁喝到飽

快訊／鋸齒刀衝浴室狠割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押

克蕭激動落淚！愛妻育兒離不開棒球「以歡呼聲當搖籃曲」

大陣仗陪登記參選黨主席　郝龍斌舉「無私」誓言做黨內團結桶箍

羅志祥昔日子弟兵退團單飛　宣告出單曲再出發：放下壓力

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

政治熱門新聞

柯建銘保住總召！民進黨團幹部出爐　鍾佳濱任幹事長、陳培瑜續任

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

「小沈1500」正妹記者換戰袍不幹了　郭正亮潑冷水

郝龍斌談與柯文哲恩怨　「我母親當年很痛苦」

民進黨高雄市長初選民調　邱議瑩獲逾八成綠營支持穩居第一

會領普發1萬嗎？　卓榮泰表態了

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

傳馬郁雯披綠袍選議員　男友李正皓喊全力支持：一人當選兩人服務

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

交通部要地方有責任感　北市府批：中央亂砍全台捷運恐爛尾

綠拍板「禁大咖條款」！高雄3選將看板全面撤換

更多熱門

相關新聞

3連假國道車潮最多擠1.3倍　高公局公布「好走時段」

3連假國道車潮最多擠1.3倍　高公局公布「好走時段」

教師節、中秋節及國慶日連假將接力登場，高公局將有大量出遊或返鄉車潮，其中中秋節交通量最大，雙向車流為平日1.3倍。高公局今也公布好走時段，包括南下趁清晨或中午後，北上可上午9時或中午前出發。

趙少康喊「號召不投你」　張亞中轟：黨員是「郝趙集團」的嗎？

趙少康喊「號召不投你」　張亞中轟：黨員是「郝趙集團」的嗎？

長官眼中的理所當然　不見得是現實中所需的必然

長官眼中的理所當然　不見得是現實中所需的必然

被指「裝瘋逃兵」　溫朗東怒告糗了

被指「裝瘋逃兵」　溫朗東怒告糗了

張亞中喊話：若當選國民黨主席　立刻恢復《國統綱領》

張亞中喊話：若當選國民黨主席　立刻恢復《國統綱領》

關鍵字：

交通公館圓環塞車蔣萬安羅智強徐巧芯李四川國民黨

讀者迴響

熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

「超人醫師」徐超斌驚傳病逝享年58歲　一生為南迴醫療奮戰

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」

道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面