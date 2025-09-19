羅智強po通勤影片讚「交通大順暢」　被抓包是拍上班車潮反方向

記者杜冠霖／台北報導

台北市政府自13日起動工拆公館圓環、填平地下公車道後，公館、基隆路一帶連日大塞車，藍委羅智強則PO影片稱，上班路上交通大順暢、打臉苗博雅。卻被抓包是拍車潮的反方向，與民眾上班通勤方向完全相反。而永和進台北的車潮塞到看不見盡頭，新北議員張維倩也貼出塞車影片，新北機車族塞車究竟是在等紅燈，還是強迫欣賞新店溪美景呢？

台北市公館圓環拆除工程啟動後，當地交通狀況成為焦點。市府坦言施工期間難免造成車流回堵，國民黨立委徐巧芯則稱「只是等紅燈」，前市議員羅智強也拍照宣稱「交通順暢」。但事實上，公館、羅斯福路一帶確實大塞車，上班時段，新北往台北的福和橋更是長長車龍。對此，台北市長蔣萬安18日僅回應「謝謝」，新工處則表示，是施作廠商擅自封閉車道導致，將開罰。

拆除圓環塞車引發民怨，徐巧芯則嗆貼文網友「你只是在等紅燈」，引起塞車民眾不滿，徐巧芯昨改口稱，有的是塞車，有的是等紅燈，每張照片意義不一樣。

羅智強則PO影片強調，上班路上交通大順暢、打臉苗博雅，目前交通狀況看起來，他能順利右轉，且從台大側門過來，大概花了1分30秒，這就是公館現場。卻被抓包是拍車潮的反方向，與民眾上班通勤方向完全相反，大批網友留言砲轟，「廢話，你開的是反方向」。

該塞車路段也影響從新北到台北上班的民眾，永和進台北的車潮塞到看不見盡頭，新北議員張維倩昨也貼出塞車影片，她表示，我們來看看，蔣萬安市長堅持拆除公館圓環、填平地下道後的福和橋，新北機車族塞車究竟是在等紅燈，還是強迫欣賞新店溪美景呢？

▼羅斯福路「公車接龍」車況（圖／翻攝Threads）

