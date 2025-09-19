被徐巧芯指控「裝瘋逃兵」...溫朗東怒告！檢察官一段話讓他糗了

▲溫朗東因精神疾病停役後，馬上成為辯論賽教練，讓友人看不下去。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

名嘴溫朗東不滿遭國民黨立委徐巧芯指控「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」，親自提告涉嫌濫用個資、誹謗等罪，但祕密證人提出通聯記錄，證稱溫朗東說過要用裝精神病的方式驗退兵役，且曾把襪子往自己嘴巴塞，停役後卻又參加辯論比賽，證人看不下去而寫檢舉函。台北地檢署認為，徐巧芯並非空泛指摘或人身攻擊，19日以罪嫌不足處分不起訴。

2024年3月間，徐巧芯因大姑涉及詐騙案遭偵辦收押，溫朗東開始連翻攻擊、質疑徐巧芯與大姑涉詐的關係，徐巧芯則在4月16日下午回擊，在採訪媒體前念出民眾檢舉資料，指控溫朗東「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」、「在同梯床上大小便」，溫朗東不滿病情隱私被洩漏，還遭添加不實資訊，憤而提告。

溫朗東拿出就診紀錄等證據，表示自己2009年8月26日入伍後，有嚴重失眠狀況，醫院診斷有精神疾病而停役，治療後返回營區仍有不適應狀況，所以再次住院，回家休息後就接到停役令，因病於2010年2月13日停役。

檢察官傳喚檢舉證人調查，證人表示高中時代參加辯論社比賽而認識溫朗東，也曾一起到大陸地區比賽，當時都沒感受到溫朗東有精神疾病。證人表示，溫朗東曾誤認他沒有當兵，所以問他驗退流程，他表示幫不上忙，反問溫朗東想怎樣驗退，溫朗東回答要裝精神病。

▲徐巧芯已發函國防部查處溫朗東涉嫌詐術逃兵事件。（資料照／記者屠惠剛攝）

證人拿出自己事後調取的個人通聯紀錄佐證，他和溫朗東在2010年1月15日下午1點39分通話，溫朗東當時表示正在醫院觀察等待檢驗，還說他把草、襪子、筆等各種東西往自己嘴巴塞，或是在不該上廁所的地方上廁所。後來溫朗東驗退去當辯論教練，但辯論比賽要準備1到2個月，溫朗東如果真的因精神病驗退，應該沒辦法馬上當教練。

證人查詢法規，憂鬱症藥嚴重影響到生活無法自理才可以驗退，他身邊友人患有憂鬱症也是全程服完兵役，溫朗東身為公眾人物，每天在電視評論時政，卻做了這麼見不得人的事，且辯論社的人都知道，證人實在看不下去，所以先LINE訊息，接著再寫檢舉函給徐巧芯。

檢察官調查，徐巧芯在2022年3月就在45人的LINE群「清新政論小群」內詢問：「誰去問問溫朗東有沒有當兵」、「據說他為了逃兵拉屎在同梯床上，裝精神病，後來驗退以後沾沾自喜到處跟別人講這段豐功偉業」，群組內有人回覆：「他當年有跟我炫耀過」、「裝精神病 吃藥 吃到後來覺得自己真的有點精神病」。另外MESSENGER群組「競武團」內也有人問：「他不是還有裝瘋騙免疫？」

檢察官認為，徐巧芯早就從不同管道聽說溫朗東逃避兵役的事情，接到祕密證人具名檢舉後，也曾發函國防部要求查處，而溫朗東身為從事媒體政治評論的公眾人物，個人品德、操守與公共利益密切相關，徐巧芯對可受公評之事加以評論，目的是為了兵役公平公正的考量，並非空泛指摘或人身攻擊，也顯然不是基於自己或第三人不法利益或損害溫朗東利益，不符合誹謗罪、濫用個資罪構成要件，因此不起訴。