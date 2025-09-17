傳正國會推溫朗東搶「中山大同議員席次」　本人首度回應了

▲溫朗東。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨近日積極備戰2026地方大選提名作業，選對會也在上週首度開會，各派系也持續布局，近日傳出在台北綠營鐵票區中山大同，正國會擬推出政治評論員溫朗東投入初選。對此，溫朗東16日首度回應，「我還在考慮，台灣的政治風氣，必須要去講真話做實事，所以我不管選跟不選，不會有一絲一毫的改變，最大的改變可能是比較早起」。

根據《上報》報導，民進黨上週成立選對會負責2026縣市長與議員提名作業，綠營派系布局地方議員初選，尤其是被視為綠營鐵票區的台北市中山、大同選區，據了解，正國會擬推出政治評論員溫朗東投入初選，若溫同意參選，極有可能憑藉高知名度、高聲量碾壓該區初選新人。

對此，溫朗東於節目《新台灣加油》被問到此傳聞，他先是分析，中山大同確實是台北相對來說比較綠的區塊，上次選舉時最高票是王世堅，後來就去當了立委，而梁文傑雖然不幸沒有當選，但當了陸委會副主委，也到了很好的位置上，所以原本最強的兩棒，現在都已經不在位子上了。

溫朗東表示，原本的議員陳怡君也有連任機會，只是現在有助理費官司問題，能不能繼續參選都是個問題。而現任議員還有顏若芳、林亮君，有意角逐的新人有王世堅的助理賴俊翰、管碧玲的女婿林子揚。

談到自己是否投入選舉，溫朗東透露，「我還在考慮，昨天失眠的時候，我想了一個非常重要的事情，台灣的政治風氣，必須要去講真話做實事，所以我不管選跟不選，不會有一絲一毫的改變，最大的改變可能是比較早起，我還是我，不管有沒有選舉該為台灣發聲就繼續講，什麼冠冕堂皇、很漂亮造福選區的話就省下來了，反正過往是怎樣的人，觀眾朋友都對我很熟悉」。