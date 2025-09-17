「大雄哥哥」超噁！誘男童拍私密畫面換遊戲裝備　下場曝光

▲男子以遊戲裝備交換為由騙男童拍私密照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名前加油站員工、化名「大雄」，透過手機遊戲認識一名國小男童，以遊戲點數及裝備交換引誘對方自行拍攝私密照，遭家長識破報警提告，法院審理，大雄坦承犯行，被依違反《兒童及少年性剝削防制條例》引誘兒童自行拍攝性影像罪，判處3年6月徒刑。

據判決書指出，大雄透過手機遊戲認識一名未滿12歲男童。雙方成為網友後，大雄明知對方未滿12歲，竟透過通訊軟體LINE，提出以遊戲中的「鑽石」和虛擬裝備作為交換，要求男童自行拍攝私密照片及影片傳送給他。

男孩因此拍攝了20張私密照及4段私密影片，並透過LINE傳送給大雄，男童家人發現兩人相約見面後，察覺有異而報警處理。警方持搜索票前往大雄位於彰化縣的住處執行搜索，當場查扣其作案所用的手機及相關證物。

法院審理期間，大雄對犯行均坦承不諱，其供述與男童及其家人證詞大致相符。此外，警方亦提出相關偵查報告、對話截圖、數位證物勘察報告等具體事證，佐證大雄確實涉犯引誘兒童拍攝性影像罪。法官審酌其利用兒童心智未成熟之弱點，為滿足私慾引誘拍攝性影像，嚴重妨害被害人身心發展，不過考量呂男犯後態度良好、坦承犯行，一審判處3年6月有期徒刑。全案可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。