張亞中喊話：若當選國民黨主席　立刻恢復《國統綱領》

▲張亞中。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

今19日為國民黨主席選舉登記最後一日，孫文學校校長張亞中上午將前往登記，他發出登記聲明表示，「若我當選，我絕不允許戰火降臨台海，更不允許發生在台灣本島。我會立刻恢復《國統綱領》，重啟國共論壇與政治對話，為兩岸和平奠基，創造契機」。

張亞中表示，這四年來，他沒有改變，他仍然堅守理念，持續奮戰。他更期待四年前支持他的同志們也不要改變。他們要繼續堅持信念，共同完成「救黨、救國、救兩岸」的歷史使命。他也要特別感謝三年前，他在全台推動「辛亥列車」活動，因為認同他的理念，而重新加入中國國民黨的朋友們。「你們等待的時刻，終於來臨！這一次，你們將能以神聖的一票，為本黨的未來投下選擇」。

張亞中提到，四年前在登記參選時，他提出「約法三章」，承諾三件必須完成的事。今年，他提出「約法三字」──「變、和、贏」，要與大家擊掌為約。第一個字是「變」，「若我當選，我將徹底改造本黨的體質，讓國民黨重拾黨德與黨魂，重回孫中山先生的理念，捍衛中華文化與史觀，建立制度、確定方向，成為一個有格局、強大、受人尊敬的政黨」；第二個字是「和」。「若我當選，我絕不允許戰火降臨台海，更不允許發生在台灣本島。我會立刻恢復《國統綱領》，重啟國共論壇與政治對話，為兩岸和平奠基，創造契機」。

第三個字是「贏」。「能變」、「能和」，就「能贏」。當本黨能夠改變，重新得到人民的肯定與尊敬；當本黨能夠為兩岸創造和平，讓人民免於戰爭的恐懼，自然能贏得支持。如此，我們才能在 2026 地方選舉、2028 總統大選中勝出，更為台灣贏得美好的未來。

張亞中說，「同志們！若四年前我們就贏得黨主席，本黨早已完成體質改造，兩岸和平的曙光也已出現，本黨必然已贏得 2024 年的總統大選。同志們！台灣的百姓現在太苦了。民進黨繼續傷害台灣，美國也在掏空台灣。我們必須為下一代承擔，必須拯救台灣。這次黨主席選舉至關重要，只要我們贏得這場勝利，就能以國民黨為槓桿，撬動台灣的未來，撬動兩岸的和平。所以，我說，這次選舉的核心目標就是「救黨、救國、救兩岸」！唯有先贏得黨主席，才能救黨；唯有救黨，才能救國；唯有救國，才能救兩岸！」。

張亞中再說，「各位朋友，國際局勢劇變，台灣自主的時間已經不多。我們必須把握這一次機會，務必成功！」。