　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張亞中喊話：若當選國民黨主席　立刻恢復《國統綱領》

▲▼張亞中捍衛二二八家屬榮譽　控訴卓榮泰院長違法傷德任用弒師犯記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲張亞中。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

今19日為國民黨主席選舉登記最後一日，孫文學校校長張亞中上午將前往登記，他發出登記聲明表示，「若我當選，我絕不允許戰火降臨台海，更不允許發生在台灣本島。我會立刻恢復《國統綱領》，重啟國共論壇與政治對話，為兩岸和平奠基，創造契機」。

張亞中表示，這四年來，他沒有改變，他仍然堅守理念，持續奮戰。他更期待四年前支持他的同志們也不要改變。他們要繼續堅持信念，共同完成「救黨、救國、救兩岸」的歷史使命。他也要特別感謝三年前，他在全台推動「辛亥列車」活動，因為認同他的理念，而重新加入中國國民黨的朋友們。「你們等待的時刻，終於來臨！這一次，你們將能以神聖的一票，為本黨的未來投下選擇」。

張亞中提到，四年前在登記參選時，他提出「約法三章」，承諾三件必須完成的事。今年，他提出「約法三字」──「變、和、贏」，要與大家擊掌為約。第一個字是「變」，「若我當選，我將徹底改造本黨的體質，讓國民黨重拾黨德與黨魂，重回孫中山先生的理念，捍衛中華文化與史觀，建立制度、確定方向，成為一個有格局、強大、受人尊敬的政黨」；第二個字是「和」。「若我當選，我絕不允許戰火降臨台海，更不允許發生在台灣本島。我會立刻恢復《國統綱領》，重啟國共論壇與政治對話，為兩岸和平奠基，創造契機」。

第三個字是「贏」。「能變」、「能和」，就「能贏」。當本黨能夠改變，重新得到人民的肯定與尊敬；當本黨能夠為兩岸創造和平，讓人民免於戰爭的恐懼，自然能贏得支持。如此，我們才能在 2026 地方選舉、2028 總統大選中勝出，更為台灣贏得美好的未來。

張亞中說，「同志們！若四年前我們就贏得黨主席，本黨早已完成體質改造，兩岸和平的曙光也已出現，本黨必然已贏得 2024 年的總統大選。同志們！台灣的百姓現在太苦了。民進黨繼續傷害台灣，美國也在掏空台灣。我們必須為下一代承擔，必須拯救台灣。這次黨主席選舉至關重要，只要我們贏得這場勝利，就能以國民黨為槓桿，撬動台灣的未來，撬動兩岸的和平。所以，我說，這次選舉的核心目標就是「救黨、救國、救兩岸」！唯有先贏得黨主席，才能救黨；唯有救黨，才能救國；唯有救國，才能救兩岸！」。

張亞中再說，「各位朋友，國際局勢劇變，台灣自主的時間已經不多。我們必須把握這一次機會，務必成功！」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 0600 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦認了：怕被家人責怪
樺加沙挑戰強颱！　動態預測曝
棄屍畫面曝！淡水媳婦「把婆婆裝箱」　拖粉色行李箱現身捷運站
快訊／國道重大車禍！自小客墜橋「乘客甩飛」　5人受傷搶救中
93歲嬤失蹤27天化成白骨！淡水金色海岸尋獲　媳婦拖行李箱遭
快訊／柯建銘保住總召！民進黨團幹部出爐
「星光幫」歌手被逮畫面曝！　當服務生隱匿身分
柯蕭哭了！落淚道別　大谷等隊友全到場
快訊／9:21國家警報響！模擬「琉球海溝8.5強震」　9點半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

張亞中喊話：若當選國民黨主席　立刻恢復《國統綱領》

柯建銘保住總召！民進黨團幹部出爐　鍾佳濱任幹事長、陳培瑜續任

黨團幹部將出爐　徐國勇受邀出席黨團大會：一定要經過選舉

「小沈1500」正妹記者換戰袍不幹了　郭正亮潑冷水

《RF ONLINE NEXT》上市日公開　官方諾「有機會融入將台灣文化」

交通部要地方有責任感　北市府批：中央亂砍全台捷運恐爛尾

會領普發1萬嗎？　卓榮泰被問表態了

中防長董軍指台灣屬於中國　外交部嚴正駁斥：謬論惡意曲解歷史

快訊／「成功不必在我成功一定有」　傅崐萁不參與國民黨主席選舉

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

張亞中喊話：若當選國民黨主席　立刻恢復《國統綱領》

柯建銘保住總召！民進黨團幹部出爐　鍾佳濱任幹事長、陳培瑜續任

黨團幹部將出爐　徐國勇受邀出席黨團大會：一定要經過選舉

「小沈1500」正妹記者換戰袍不幹了　郭正亮潑冷水

《RF ONLINE NEXT》上市日公開　官方諾「有機會融入將台灣文化」

交通部要地方有責任感　北市府批：中央亂砍全台捷運恐爛尾

會領普發1萬嗎？　卓榮泰被問表態了

中防長董軍指台灣屬於中國　外交部嚴正駁斥：謬論惡意曲解歷史

快訊／「成功不必在我成功一定有」　傅崐萁不參與國民黨主席選舉

川普怨「對普丁很失望」　自爆：還以為我們關係很好

紐約必逛奢華百貨TOP 3！巴黎春天百貨進駐華爾街 再住經典百年酒店

新光南西日本展　2大日本百年蕎麥麵、鰻魚飯免搭飛機吃得到

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

黑浮負責人自家三拍16人瘋搶　2899萬成交破上拍

克蕭最難忘2020、2024年奪冠　從一而終效力道奇18季「感謝球迷」

【廣編】雋益開發建設攜手樹林地主共推危老重建　共築宜居美好生活

新竹男凌晨3:04爬山「驚見一堆老人」！一票分析點頭：很合理

快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦「認了棄屍」：怕被家人責怪

陳文茜抗癌「7歲愛犬竟也罹癌」　得知牠剩下6個月壽命：沒有心理準備

【火光竄起】桃園BMW超速自撞分隔島！幾乎全車燒毀

政治熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

「小沈1500」正妹記者換戰袍不幹了　郭正亮潑冷水

郝龍斌談與柯文哲恩怨　「我母親當年很痛苦」

柯建銘保住總召！民進黨團幹部出爐　鍾佳濱任幹事長、陳培瑜續任

民進黨高雄市長初選民調　邱議瑩獲逾八成綠營支持穩居第一

會領普發1萬嗎？　卓榮泰表態了

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

傳馬郁雯披綠袍選議員　男友李正皓喊全力支持：一人當選兩人服務

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

交通部要地方有責任感　北市府批：中央亂砍全台捷運恐爛尾

生一胎補助10萬！黃揚明直言結局

綠拍板「禁大咖條款」！高雄3選將看板全面撤換

更多熱門

相關新聞

快訊／「成功不必在我成功一定有」　傅崐萁不參與國民黨主席選舉

快訊／「成功不必在我成功一定有」　傅崐萁不參與國民黨主席選舉

國民黨主席改選本周領表登記，日前傳出國民黨團總召傅崐萁將參選，不過，今（18日）晚，傅崐萁發臉書表示，「成功不必在我，但成功一定有我且對國家人民有利，所以崐萁決定不參與這次黨主席選舉。」

趙少康開戰張亞中！　學者曝背後盤算劍指「這個黨主席候選人」

趙少康開戰張亞中！　學者曝背後盤算劍指「這個黨主席候選人」

民眾黨拋聯合政府　郝龍斌不反對

民眾黨拋聯合政府　郝龍斌不反對

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

關鍵字：

張亞中國民黨黨主席國統綱領

讀者迴響

熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面