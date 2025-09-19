大尺寸「樺加沙」颱風下周二、三最靠台　強度達顛峰

▲三颱共舞，樺加沙颱風影響台灣最劇。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

目前太平洋上共有3個颱風，包括米塔颱風、樺加沙颱風以及浣熊颱風，氣象署今（19日）表示，其中對台灣影響較大的是樺加沙颱風，下周二、三最靠近台灣，預估將以中颱上限或強颱顛峰之姿通過巴士海峽，登陸台灣機率低，但颱風尺寸大，東部和屏東山區可能出現豪雨以上降雨。

氣象署氣象預報中心科長林伯東說，米塔颱風位於台灣西邊，逐漸朝中國方向移動，對台灣影響會越來越小。浣熊颱風則在日本東南方約4000公里海面上，將朝日本前進，未來路徑仍有變數，待持續觀察。至於樺加沙颱風，目前位於鵝鑾鼻東南方約1300公里海面上，未來有機會通過巴士海峽，對台灣影響最為明顯。

林伯東指出，樺加沙颱風最快從周日（21日）起，台灣就會感受到外圍環流影響，北部及東半部陸續出現降雨，東半部及恆春半島沿海並將出現長浪。下周一晚間起，風雨會逐漸增強，要嚴防強風豪雨大浪；下周二至下周三清晨是影響最明顯的時候，各地風雨最為顯著，尤其屏東山區恐有豪雨等級降雨，西半部及宜蘭也會出現局部大雨或豪雨。

樺加沙颱風預估24日白天起將逐漸遠離，影響將減弱，但東部南邊仍可能還有零星降雨，海面上仍有長浪。

林伯東表示，樺加沙颱風目前為輕度颱風，但因海面條件良好，未來強度可能增強至中度上限，甚至不排除達強颱等級，且暴風半徑可達250至280公里，屬範圍較大、尺寸較大的颱風，對台灣影響仍會相當明顯。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於今、明兩天天氣，受米塔颱風外圍影響，台東、恆春半島一帶易有短延時大雨或豪雨，其他地區以午後雷陣雨為主，山區降雨也較明顯。周六天氣變化不大，午後西半部仍有局部大雨。到周日東北風增強，宜蘭、花蓮、台北、桃園將有降雨。

林伯東強調，樺加沙颱風路徑預估將經過巴士海峽，登陸台灣機率沒有很高，但因強度及暴風範圍大，仍須嚴防強風豪雨，通過巴士海峽過程中，降雨熱區為東半部和南邊恆春半島，甚至包括屏東山區，尤其花東、屏東山區可能有豪雨等級以上雨量，其他地區還是可能有大雨或豪雨。