生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家示警：會有災情

▲▼颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲樺加沙颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

現在有三個颱風米塔、樺加沙、浣熊同時存在，今天米塔外圍環流造成2地區有雨；另外樺加沙預計週日發海警。氣象專家林得恩直言「會有災情的颱風！」

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，樺加沙颱風，目前穩定的以西北西方向，朝中國華南地區前進。由於將要經過環境垂直風切小的海域（約10-15節），加上，海面溫度溫暖（可達攝氏30-31度），且高空向赤道的外流氣流良好，各國主流預報模式均認為它發展的強度至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間；七級風平均暴風半徑可達250公里，十級風平均暴風半徑也有80公里，是個「又強又大」的颱風系統。

▲▼林得恩：會有災情的颱風！（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

▲林得恩：會有災情的颱風！（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

後續樺加沙颱風的運動，太平洋高壓勢力將是關鍵。若太平洋高壓勢力更往西伸，樺加沙颱風的路徑就將更為偏南，走巴士海峽南側通過；若太平洋高壓勢力西伸沒這麼明顯，樺加沙颱風的路徑就有再往北調的空間，走巴士海峽北側通過，或很接近台灣南部或東南部陸地通過。目前評估，9/22至9/23，樺加沙颱風將會最靠近台灣陸地，這也是風雨浪影響最大時段，請加強注意防範！

TD21最快下午2點或晚上8點生成颱風「樺加沙」，並朝台灣方向前進，最快週日晚上發佈海警。氣象專家林得恩直言「TD21，不是吃素的！」同時預估陸警發佈時間。

「樺加沙」擬中颱之姿逼近台灣　路徑不排除挑戰護國神山

雙颱今將生成「最新路徑」曝　2地大雨特報

