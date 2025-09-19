樺加沙恐成「超級颱風」！　菲律賓預測掃過台灣南部

▲菲律賓今晨公布的樺加沙預測路徑。（圖／翻攝臉書DOST-PAGASA）



記者吳美依／綜合報導

太平洋三颱共舞，米塔、樺加沙、浣熊同時存在。菲律賓氣象局預測，樺加沙（Ragasa，菲律賓稱為Nando）可能發展為「超級颱風」，預估路徑持續往西北西方向移動，並且掃過台灣南部。

菲律賓氣象局（PAGASA）預測，樺加沙將在菲律賓海上空不斷增強，極可能在22日晚間至23日凌晨期間，以「超級颱風」等級直撲、或非常接近巴布延群島（Babuyan Islands）。

根據PAGASA定義，超級颱風（super typhoon）是指「最大風速超過時速185公里或100節」的熱帶氣旋。

以目前狀況而言，樺加沙19日持續風速已達時速75公里，陣風更達時速90公里。19日清晨4時定位在呂宋島中部以東1075公里處，目前正以時速15公里朝西北西方向移動，預估23日下午或傍晚脫離菲律賓責任區範圍。

儘管未來48小時內預計不會直接衝擊菲律賓本土，樺加沙仍將引發季風降雨效應。21日或22日開始，呂宋島西部將迎來連續性豪雨。

而台灣中央氣象署預測，樺加沙今日凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1370公里的海面上，以西北西方向朝巴士海峽前進，未來強度會持續增強，暴風半徑也將擴大，預計下周一開始接近台灣，接近時將會是中度颱風的等級，暴風半徑也偏大，下周一至周三對台灣天氣有一定程度影響。

氣象署表示，樺加沙暴風圈有機會觸陸，氣象署最快將在周日晚間發布海上颱風警報。