政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘確定做滿任期1年　徐國勇未帶改選連署書：黨團自主就是這樣

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團今（19日）上午召開黨團大會，黨團總召柯建銘確定做滿任期一年，而經推舉表決後，由綠委鍾佳濱出任黨團幹事長、陳培瑜續任書記長。而過去被認要逼退柯建銘，進而發動黨團改選連署的秘書長徐國勇也受邀出席，徐會後受訪時表示，選舉是黨團自主，唯一就是要民主，他們要選舉我就離開了。至於連署書部分，徐國勇坦言，今天就空空的來，「沒有什麼連署書可拿出來了，黨團自主處理，就是這樣」。

▲民進黨秘書長徐國勇出席黨團大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨秘書長徐國勇出席黨團大會。（圖／記者林敬旻攝）

對於黨團大會，徐國勇表示，黨團裡面至少有一半是老朋友，還有一些新朋友，過去在媒體時也曾上過節目，大家氣氛很好，話家常很愉快。

媒體詢問在裡面是否有發言？徐國勇回應，他們當然會請我致詞，我雖然離開政壇兩年多但沒有離開政治，感謝黨團的支持，還邀他加入群組，也會把黨團的意見跟中央黨部連結。說什麼沒經過同意對他來說不公平，他是經黨團邀請，黨團長期非常辛苦，他也表達中執會一些內容。

徐國勇補充，至於選舉是黨團自主，唯一就是要民主，黨團自主、民主從他當立委就是這樣，他們要選舉他就離開了。

至於今日為何沒有處理黨團改選連署書部分，徐國勇坦言，沒有，今天就空空的來，只有帶手機寫著黨團邀請就來了，「沒有什麼連署書可拿出來了，黨團自主處理，就是這樣」。

