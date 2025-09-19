不領普發1萬！許智傑跟進卓榮泰　「讓這筆款項留在國庫」

▲民進黨立委許智傑。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院長卓榮泰日前受訪時，針對「不領」普發1萬一事，認為是正向的，他點出，「不領」等同將款項留在國庫，無需再透過領取後重新捐回的程序，如果有更多國人願意將這筆款項留在國庫，就能用於對國家更有利的政策方向。對此，民進黨立委許智傑今（19日）透露，自己要響應卓榮泰，將這筆款項留在國庫。

針對法師釋昭慧呼籲民眾拒領普發現金1萬元，並建議行政院增設「拒領一萬，轉入國家續命專款」帳戶一事，卓榮泰日前受訪時，除了表示感謝，也認為這樣的方向絕對正向健康，但「不領」等同將款項留在國庫，無需再透過領取後重新捐回的程序。

此外，卓榮泰說明，自己一向主張要將資源集中運用，讓國家能執行更重大的計畫，如果錢分散給個人，或許每個人都能得到一些幫助，但國家就會缺少執行長遠計畫和保衛國家的資源，如果有更多國人願意將這筆款項留在國庫，就能用於對國家更有利的政策方向。

今日稍早，民進黨立委許智傑也在臉書發文，響應卓榮泰「不領」的行動，許智傑強調，最快下個月政府將全面普發的的1萬塊，但他不會領取，要讓這筆款項留在國庫，讓國家可以做更有意義的用途。