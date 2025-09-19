綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

▲民進黨總召柯建銘主持黨團書記長、幹事長投票結果。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（19日）開議，民進黨團幹部出爐，黨團總召柯建銘確定要做滿任期一年，而經推舉表決後，由綠委鍾佳濱出任黨團幹事長、陳培瑜續任書記長。投票部分，黨團46人分別對幹事長、書記長投票，但並未票票入匭，幹事長部分，43票投給鍾佳濱，另外有1票投給王世堅、1票陳培瑜、1票吳思瑤；書記長部分，44票投給陳培瑜，另外有1票給林淑芬、1票鍾佳濱。

對於黨團幹部，柯建銘表示，大家一直關心黨團六長如何產生，今天經過程序、投票後產生新的黨團幹部，鍾佳濱獲得43票擔任幹事長、陳培瑜44票擔任書記長，今天都公開投票，記名領票。感謝吳思瑤過去一年半來的努力、為黨團做很多事情，不管怎樣，民進黨是團結團隊，這個會期重新開始，絕對有信心迎戰。

至於之前連署總召改選一事，柯建銘回應，今天是幹事長、書記長選舉，今天沒有人提出連署或臨時動議，「我的任期到明年二月一日」。

也有媒體詢問，黨秘書長徐國勇加入黨團群組，是否會有壓力？柯建銘表示，大家是一個團隊，隨時可以溝通，歡迎，怎麼會有壓力？至於新會期優先法案，柯建銘表示，只要行政院送來就是優先法案，之後會一起討論。

有媒體追問，之前是否找過吳秉叡、沈伯洋接任？柯建銘回應，「沒人來問過我，823以後沒有一個記者問到我，無聲勝有聲，現在開始發聲」。

鍾佳濱表示，謝謝總召主持今日記者會，加入民進黨團以來，最可貴的特質，就是關鍵時刻展現團結跟承擔，這是歷來展現給國人看到的，接下來的路不好走，但團結、承擔、堅持走下去。陳培瑜表示，結果就是看選票，大家希望她承擔，就繼續，而且黨團裡面，只要願意求救，大家都會幫忙，總召也會指導。