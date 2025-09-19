黨團幹部將出爐　徐國勇受邀出席黨團大會：一定要經過選舉

▲民進黨祕書長徐國勇。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院今（19日）開議，但民進黨團幹部至今尚未出爐。針對黨團幹部人選，預計今（19日）上午黨團大會處理，民進黨秘書長徐國勇也到場。徐國勇受訪時表示，自己今天是受黨團邀請出席，但他強調黨團自主精神，縱然他是秘書長也不能指揮黨團，黨團也是民主，幹部一定要經過選舉產生，主席在中執會講得很清楚，中執委也一致贊成，這是民進黨的精神，也是黨章內所規定。

甫卸任黨團幹事長的綠委吳思瑤日前邀請徐國勇加入黨團群組，有媒體解讀為「倒柯」。徐國勇表示，加入群組後溝通效率一定會更好，有意見都可以溝通，不是像媒體講的怎麼樣，「標題不太好」。自己是受邀加入群組，過去當發言人、內政部長時也加入很多群組，不只內政委員會，包含處理警察、消防問題等等，就是為了溝通順利。

徐國勇指出，標題寫成這樣好像不太適當，都是好朋友也不能講什麼，若只要先問他，就知道他是被邀請的。他還沒有在裡面發言，就是聽聽大家意見，會馬上反應給黨的各個部門，包含組織部、性平部等等，再分配各項工作。

至於今日出席是否特別關心黨團幹部改選？徐國勇表示，自己今天是受邀請，黨團邀請中央黨部來參加，他就來，過去當立委也參加過，也算熟悉，今天就應邀參加。基本上黨團自主，他們沒有邀請，他就不會來，但一般來講他們都會邀請，秘書長工作蠻多，畢竟是第一次，就特別排開來參加，黨還有政策會執行長，通常由立委兼任，也可以代表黨參加。

徐國勇強調，黨團自主，縱然他是秘書長也不能指揮黨團，黨團也是民主，幹部一定要經過選舉，主席在中執會講得很清楚，包含召委必須經過選舉，行政立法的協調會一定要召開，黨團選舉自己的幹部，這是主席在中執會宣示的，中執委也一致贊成，這是民進黨的精神，也是黨章內所規定。