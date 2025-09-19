　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

iPhone 17開賣！陸黃牛動起來　曝關鍵溢價資訊：橙色Pro Max很吃香

▲蘋果iPhone 17開賣，大陸各直營門市出現現場購機人潮。（圖／CFP）

▲蘋果iPhone 17開賣，大陸各直營門市出現現場購機人潮。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

iPhone 17系列今（19）日正式開賣，北京、上海等地蘋果直營門市出現排隊人潮，黃牛也同步「出動」逐利。不少黃牛透露，基礎版與Pro機型需求有限，加價幅度不高，反而是橙色iPhone 17 Pro Max最受追捧，部分版本現場加價最高達1500元人民幣（約新台幣6352元）。

▲蘋果iPhone 17開賣，大陸各直營門市出現現場購機人潮。（圖／CFP）

《中國經濟週刊》報導，當天發售有多名黃牛表示拒絕回收iPhone 17 Pro機型。有黃牛表示，橙色和銀色的256GB和512GB版本iPhone 17 Pro Max加價500元（人民幣，下同）回收、1TB版本加價350元回收，但Pro機型、藍色機型、2TB機型和基礎版機型都不收。

也有黃牛透露，基礎版和Pro機型最多加200元回收，Pro Max機型最多加價400元，「賣的人多，貨太多了。」

現場也有消費者選擇直接向代搶人員加價購機。一名女士為了替兒子買到第一批新機，以高於官方售價1000元的價格購入一台橙色512GB iPhone 17 Pro Max，直呼「很值」。

▲蘋果iPhone 17開賣，大陸各直營門市出現現場購機人潮。（圖／CFP）

多名黃牛進一步透露，今年最緊俏的機型仍是Pro Max，特別是橙色版本的512GB與1TB容量，加價幅度分別達1000元與1500元。相較之下，基礎款iPhone 17則普遍不加價，市場熱度明顯較低。

有黃牛分析，雖然Pro Max前期供貨相對充足，但隨著貨源減少，後續加價幅度可能還會調整。他坦言，「我們每個人用身份證能訂4台，前期都是先出自己手上的貨，價格還算便宜，後期要加價收機，行情可能更貴。」

09/18 全台詐欺最新數據

7-11開賣iPhone 17！　最高回饋2711元
快訊／衝浴室割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押
iPhone新機爆災情！實測驚見異常　蘋果證實有bug
板橋槍響！全車被打成蜂窩
日籍客住日月潭五星酒店「被床蝨咬全身」　業者：未發現蟲害跡象
星光幫歌手竟是全台通緝犯！16歲參賽畫面曝
快訊／輝達入股英特爾　2台廠股價大跌
被徐巧芯指「裝瘋逃兵」　溫朗東怒告糗了
大尺寸「樺加沙」颱風下周二、三最靠台　強度達顛峰

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸客金門遭撞昏迷　海基會協助送返廈門治療

小米宣布召回11萬輛SU7　輔助駕駛恐「增加碰撞風險」

iPhone 17開賣！陸黃牛動起來　曝關鍵溢價資訊：橙色Pro Max很吃香

上半年兩岸往來超過250萬人次　潘賢掌：走近走親意願不可阻擋

陸iPhone 17開賣！　果粉凌晨2點搭火車赴上海排隊取貨

港65公斤黃金竊盜案偵破！逮12男1女　5人仍在逃...黃金全數取回

北京女大生美到被質疑化妝！「兒時照片」出爐　陸網超震驚

談侵華歷史！日專家尷尬回應　陸學者反批「做錯滔天大罪要承認」

上車舞楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！「真面目曝光」掀全網討論

陸委會：中共打壓宗教變本加厲　國人赴陸提高警覺

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

