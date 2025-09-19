iPhone 17開賣！陸黃牛動起來　曝關鍵溢價資訊：橙色Pro Max很吃香

▲蘋果iPhone 17開賣，大陸各直營門市出現現場購機人潮。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

iPhone 17系列今（19）日正式開賣，北京、上海等地蘋果直營門市出現排隊人潮，黃牛也同步「出動」逐利。不少黃牛透露，基礎版與Pro機型需求有限，加價幅度不高，反而是橙色iPhone 17 Pro Max最受追捧，部分版本現場加價最高達1500元人民幣（約新台幣6352元）。

《中國經濟週刊》報導，當天發售有多名黃牛表示拒絕回收iPhone 17 Pro機型。有黃牛表示，橙色和銀色的256GB和512GB版本iPhone 17 Pro Max加價500元（人民幣，下同）回收、1TB版本加價350元回收，但Pro機型、藍色機型、2TB機型和基礎版機型都不收。

也有黃牛透露，基礎版和Pro機型最多加200元回收，Pro Max機型最多加價400元，「賣的人多，貨太多了。」

現場也有消費者選擇直接向代搶人員加價購機。一名女士為了替兒子買到第一批新機，以高於官方售價1000元的價格購入一台橙色512GB iPhone 17 Pro Max，直呼「很值」。

多名黃牛進一步透露，今年最緊俏的機型仍是Pro Max，特別是橙色版本的512GB與1TB容量，加價幅度分別達1000元與1500元。相較之下，基礎款iPhone 17則普遍不加價，市場熱度明顯較低。

有黃牛分析，雖然Pro Max前期供貨相對充足，但隨著貨源減少，後續加價幅度可能還會調整。他坦言，「我們每個人用身份證能訂4台，前期都是先出自己手上的貨，價格還算便宜，後期要加價收機，行情可能更貴。」