3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17明起全面開賣！電池續航測試出爐

▲▼蘋果發表iOS 26，升級iPhone 17體驗。（圖／取自蘋果官網）

▲iPhone 17明起全面開賣。（圖／取自蘋果官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果新一代 iPhone 17 系列將於本週五開賣，YouTube 科技頻道 The Tech Chap 率先公布電池續航測試結果，包含 iPhone 17、iPhone 17 Pro 以及最薄的 iPhone Air。這次以 Wi-Fi 和行動網路不間斷播放 YouTube 影片進行實測，結果顯示整體表現不俗，彼此差距比外界預期小。

根據科技媒體 9to5Mac 報導，去年 iPhone 16 Pro Max 的續航時間為 7 小時 29 分鐘，今年的 iPhone 17 Pro Max 進一步拉長至 7 小時 58 分鐘，奪下最強寶座。就連小尺寸的 iPhone 17 Pro 也超越 16 Pro Max，顯示 Pro 系列在續航上確實有明顯進步。

外界最關心的 iPhone Air 因機身最薄、電池容量最小而備受質疑，測試中確實墊底，但差距並不懸殊。它在 6 小時 43 分鐘後沒電，標準版 iPhone 17 也只多撐 12 分鐘，以 6 小時 55 分鐘收場。整體來看，Pro 系列比 Air 約多出一個半小時，續航提升約 12%。

不過專家提醒，續航時間仍會因使用情境、訊號強度、螢幕亮度等條件而有所不同。根據 9to5Mac 記者的實測，iPhone Air 通常在晚餐時間前就得充電。

The Tech Chap 這次測試專注於 YouTube 影片播放，對 Air 搭載的 A19 Pro 晶片可能較有利。隨著新機本週五正式上市，勢必會有更多媒體進行不同情境的對比測試，Air 的整體電池表現仍有待觀察。

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

