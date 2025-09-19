iPhone 17系列正式開賣！四款新機外觀一次看

▲iPhone 17 全系列。（圖／記者陳家豪攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果最新一代 iPhone 17 系列今（19 日）在台灣與全球同步開賣，四款機型包括：iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max。一早各大直營門市與電信門市湧入大批人潮，果粉爭相搶先入手。

今年的 iPhone 17 系列，外觀與材質升級成為最大話題：



★iPhone 17（標準款）：配備 6.3 吋 Super Retina XDR 螢幕，支援 ProMotion 120Hz 更新率，正面玻璃升級為 Ceramic Shield 2。設計回歸直角邊框，背蓋採霧面玻璃，雙鏡頭模組縮小，視覺更簡潔。顏色共有 黑色、薰衣草紫（Lavender）、霧藍（Mist Blue）、鼠尾草綠（Sage）、白色 五種。



★iPhone Air：主打輕薄設計，厚度僅約 5.6mm，刷新歷代 iPhone 紀錄。機身採極簡一體化線條，重量大幅減輕，強調「最不像 iPhone 的 iPhone」。外觀設計圓潤，主攻追求輕巧與時尚的消費族群。



★iPhone 17 Pro / Pro Max：首次採用 5 級鈦金屬邊框，邊框更窄，螢幕幾乎滿版。三鏡頭模組升級為 Fusion Camera 系統（4800 萬畫素主鏡頭 + 超廣角 + 新 Telephoto），支援更強的光學變焦。搭載最新 A19 Pro 晶片，效能與 AI 運算力同步提升。顏色選項為藏藍（Deep Blue）、宇宙橙（Cosmic Orange）、銀色（Silver）。

除了外觀升級，Pro 系列還強化與 Vision Pro 的互動，使用者能更流暢體驗 VisionOS。標準款起始容量為 256GB，Pro 系列則主打專業影像拍攝與高效能。

三大電信業者（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）皆推出搭配資費方案，部分熱門款式在預購階段就已完售。業者提醒，目前現貨有限，若想在第一波拿到新機，建議盡早前往門市或透過線上通路搶購。