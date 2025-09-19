　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17現貨懶人包出爐　直營、電信、通路全整理

▲▼蘋果直營店外觀。（圖／記者陳家豪攝）

▲蘋果直營店。（圖／記者陳家豪攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果 iPhone 17 系列 今（19日）正式在台灣開賣，本次共有：平價版 iPhone 17、超薄 iPhone Air，以及旗艦款 iPhone 17 Pro 與 Pro Max。不少果粉早已完成預購，今天一早就到門市「報到領機」。然而，也有許多消費者沒有事先預購，想在開賣首週末直接購入現貨。
《ETtoday新聞雲》特別彙整電信商與通路商最新現貨狀況，提供果粉參考，也提醒民眾避免向黃牛購買。
iPhone 17系列現貨通路整理
★ 蘋果直營店
首賣日不會提供現貨，僅開放預購民眾取貨。至於周末是否釋出現貨，將依「滾動式調整」，歡迎民眾前往門市試用手機。
★ 中華電信
9 月 19 日開賣後，中華電信提供部分 iPhone 17、iPhone Air 的現貨，各門市機型與數量依現場公告為準。
★ 遠傳電信
遠傳部分門市將釋出現貨，但數量與型號依現場庫存為準。
★ 台灣大哥大
開賣當天全台門市皆有現貨，但實際數量與型號依門市現場為準。
★ STUDIO A
iPhone 17 與 iPhone Air 部分門市有現貨，民眾可參考各店公告的「現貨板」。
★ 德誼數位 DATA EXPRESS
全台門市皆有現貨，實際型號與數量依現場公告為準。若部分機型缺貨，門市將協助辦理預購。
★ 傑昇通信
因預購量超乎預期，傑昇通信將優先保留現貨給預購客戶。各門市仍會釋出少量現貨，但數量有限，建議消費者先打電話確認，以免撲空。
★ 地標網通
iPhone 17、iPhone 17 Pro 與 Pro Max 預購已滿，將優先處理「七天交機保證」客戶。不過，自 9 月 19 日起，門市會陸續釋出少量現貨。
iPhone 17系列價格、規格一次看

▲▼ iPhone17規格,蘋果 。（製圖／記者吳立言、蘇晟彥）

▲▼ Iphone17售價,iPhone17 。（圖／吳立言製）

iPhone 17 系列開賣首日吸引大量果粉搶購，若消費者沒有預購，仍有機會透過電信業者與授權經銷商取得現貨。但因數量有限，建議先透過電話或官方平台確認門市庫存，以免白跑一趟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史詩強震夜難熬！俄「最大規模7.8」連續狂搖　震撼片曝光
快訊／北市文山區鐵皮屋火警！　警消灌救中
專家：樺加沙直逼強颱會有災情　1關鍵恐北調通過台灣
袁艾菲「解放內衣」露事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血
道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！　最後先發日揭曉
「小沈1500」正妹記者換戰袍不幹了　郭正亮潑冷水
陰莖增大術奪命！惡醫籌嘸100萬保金　降價才離開

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17現貨懶人包出爐　直營、電信、通路全整理

直擊／中華電信iPhone17頭香哥出爐！苦排9天、購買顏色型號曝光

iPhone 17今早全面開賣！　電商最夯機型、顏色大公開

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關閉4個新設定」

iPhone 17明起全面開賣！電池續航測試出爐

小米新旗艦機15T Series 26日台灣亮相　攜手劉俊謙分享演員故事

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級　Tim哥：帶8顆鏡頭出門

直擊／被車撞斷腳也要排隊買iPhone17！台灣大頭香哥出爐

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

分析師曝MacBook將「首度配備觸控面板」　果粉驚：太香了

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

iPhone 17現貨懶人包出爐　直營、電信、通路全整理

直擊／中華電信iPhone17頭香哥出爐！苦排9天、購買顏色型號曝光

iPhone 17今早全面開賣！　電商最夯機型、顏色大公開

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關閉4個新設定」

iPhone 17明起全面開賣！電池續航測試出爐

小米新旗艦機15T Series 26日台灣亮相　攜手劉俊謙分享演員故事

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級　Tim哥：帶8顆鏡頭出門

直擊／被車撞斷腳也要排隊買iPhone17！台灣大頭香哥出爐

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

分析師曝MacBook將「首度配備觸控面板」　果粉驚：太香了

大谷翔平守內野？罕見「守備練習」曝光

ChatGPT擬推「年齡分級」！依行為推測使用者年齡　保護未成年

金門大雷雨！樹木觸高壓線「545戶停電」　台電冒雨摸黑搶修

綠島越獄犯逃7.5小時「冷到跑回去」　衝動代價曝光

羅伯斯盛讚柯蕭：他讓我成為更好的總教練

快訊／北市文山區鐵皮屋火警！火舌濃煙狂竄　警消射水搶救中

台灣「愛快羅密歐Giulia性能版」開賣3天秒殺賣光！比對手少了近170萬

史詩強震夜難熬！俄「最大規模7.8」連續狂搖　震撼驚悚影片曝光

知名建商金毓泰涉詐貸4.8億　執行長500萬元交保

iPhone 17現貨懶人包出爐　直營、電信、通路全整理

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

3C家電熱門新聞

中華電信iPhone17頭香哥出爐！

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

iPhone 17今早全面開賣！宇宙橙最夯

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

升iOS 26後iPhone耗電　蘋果解答

iPhone 17明起全面開賣！電池測試出爐

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級

i14 Pro耗電快「想換i17 Pro」　內行給1建議

被車撞斷腳也要排隊買iPhone17

iPhone 17現貨懶人包出爐！

Spotify免費用戶3大功能開放

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

LINE電腦版爆「大規模災情」　官方教解決方法

更多熱門

相關新聞

iPhone 17今早全面開賣！宇宙橙最夯

iPhone 17今早全面開賣！宇宙橙最夯

蘋果iPhone 17系列將在今日（19日）上午8點開賣！蝦皮購物、Yahoo購物等電商都將在今日與蘋果同步販售，據業者觀察數據，iPhone 17最受歡迎的顏色是全新推出的「宇宙橙」。而二手市場部分，蝦皮購物的回收金最高可拿3萬4700元，Yahoo拍賣「二手iPhone專區」的流量也飆漲將近13倍，可見果粉的換機熱潮。

iPhone 17明起全面開賣！電池測試出爐

iPhone 17明起全面開賣！電池測試出爐

Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

MacBook將「首度配備觸控面板」！果粉嗨：太香了

MacBook將「首度配備觸控面板」！果粉嗨：太香了

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

關鍵字：

iphoneiphone17promaxiphone17proapple蘋果iPhoneairAirPosPro3

讀者迴響

熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

樺加沙路徑預測有穿台可能　強度恐達中颱以上

注意！明起2縣市大停水

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面