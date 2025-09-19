iPhone 17現貨懶人包出爐　直營、電信、通路全整理

▲蘋果直營店。（圖／記者陳家豪攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果 iPhone 17 系列 今（19日）正式在台灣開賣，本次共有：平價版 iPhone 17、超薄 iPhone Air，以及旗艦款 iPhone 17 Pro 與 Pro Max。不少果粉早已完成預購，今天一早就到門市「報到領機」。然而，也有許多消費者沒有事先預購，想在開賣首週末直接購入現貨。

《ETtoday新聞雲》特別彙整電信商與通路商最新現貨狀況，提供果粉參考，也提醒民眾避免向黃牛購買。

iPhone 17系列現貨通路整理

★ 蘋果直營店

首賣日不會提供現貨，僅開放預購民眾取貨。至於周末是否釋出現貨，將依「滾動式調整」，歡迎民眾前往門市試用手機。

★ 中華電信

9 月 19 日開賣後，中華電信提供部分 iPhone 17、iPhone Air 的現貨，各門市機型與數量依現場公告為準。

★ 遠傳電信

遠傳部分門市將釋出現貨，但數量與型號依現場庫存為準。

★ 台灣大哥大

開賣當天全台門市皆有現貨，但實際數量與型號依門市現場為準。

★ STUDIO A

iPhone 17 與 iPhone Air 部分門市有現貨，民眾可參考各店公告的「現貨板」。

★ 德誼數位 DATA EXPRESS

全台門市皆有現貨，實際型號與數量依現場公告為準。若部分機型缺貨，門市將協助辦理預購。

★ 傑昇通信

因預購量超乎預期，傑昇通信將優先保留現貨給預購客戶。各門市仍會釋出少量現貨，但數量有限，建議消費者先打電話確認，以免撲空。

★ 地標網通

iPhone 17、iPhone 17 Pro 與 Pro Max 預購已滿，將優先處理「七天交機保證」客戶。不過，自 9 月 19 日起，門市會陸續釋出少量現貨。

iPhone 17系列價格、規格一次看





iPhone 17 系列開賣首日吸引大量果粉搶購，若消費者沒有預購，仍有機會透過電信業者與授權經銷商取得現貨。但因數量有限，建議先透過電話或官方平台確認門市庫存，以免白跑一趟。