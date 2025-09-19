　
直擊／中華電信iPhone17頭香哥出爐！苦排9天、購買顏色型號曝光

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果 iPhone 17 系列19日正式開賣，三大電信往年都會舉辦首賣會，邀請果粉同歡，在開賣第一瞬間就將夢寐以求的手機交到他們手上。今年中華電信打頭陣，在早上7點38分正式揭開活動序幕。而今年中華電信頭香由排了9天的許先生奪得，他也透露自己將購買iPhone 17 Pro 銀白色512G，今年覺得最特別的是導入「均熱板（VC）」設計，這次也是跟公司同事一起購機，整間公司大約搶了10幾隻手機。

▼中華電信頭香哥由許先生奪得，排了9天要購買iPhone 17 Pro 銀白色。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone17中華電信開賣 。（圖／記者蘇晟彥攝）

今年中華電信在台北信義門市舉辦首賣會，此外也串聯全台門市舉辦線上登記活動，將大方抽出好禮回饋粉絲。對此，每年首賣會都吸引果粉朝聖，今年再逢iPhone 17口碑火熱，人氣較去年恢復不少，而今年「頭香哥」由許先生拔得，儘管往年他都有參加首賣會，但這是他第一次拔得頭香。

對此，許先生透露自己從發表會結束後就來排隊，自己從iPhone 4開始就成為果粉，這次終於如願當上「頭香哥」，這次他選擇iPhone 17 Pro 銀白色（512G），問起為什麼沒有選擇這次的特殊色「宇宙橙」，他則害羞的表示自己喜歡比較保守的顏色，但宇宙橙的顏色也非常漂亮，看起來很吸引人。此外他也透露，這次對於整個iPhone 17 Pro導入「均熱板（VC）」的設計感到有興趣，期待他能解決過去幾代過熱的狀況。

此外，除了9月19日台北首賣會現場，也將於全台參與線上登記活動的所有果粉中，再抽出20名幸運兒，可獲得Hami Point 17,000點，敬請期待！中華電信後續同樣將以簡訊及客服專人通知上述獎項中獎者。中華電信以實質優惠回饋果粉，線上登記活動中獎者，只要於11月30日前至中華電信門市購買iPhone 17全系列與iPhone Air新機任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機資費方案任何租期，即可兌換iPhone新機3,600元購物金與Hami Point 17,000點。

▲▼ iPhone17中華電信開賣 。（圖／記者蘇晟彥攝）

09/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

