星光歌手被捕畫面曝！涉詐欺洗錢8條通緝　酒吧當服務生隱匿身分

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局警員日前到條通的酒吧進行臨檢，卻發現一名男子謊報表哥的身分證，因為神情心虛相當緊張，當場被警方突破心防坦承亂報，警方追出男子因涉洗錢、詐欺等罪，共被6個院檢單位共發布8條通緝，而這名通緝犯竟是曾經參加《超級星光大道》的創作歌手田宥翔。

警方調查，35歲的田宥翔 (本名田品翔)，曾經參加過《超級星光大道》，是一名創作型歌手，但是卻因為涉嫌張學友演唱會門票詐欺案遭到警方逮捕，甚至還不乏其他藝人的演唱會門票，也都被田利用進行誆騙被害人金錢。

▲北市中山分局警員在臨檢，查獲一名男子謊報身分，追出竟是前歌手田宥翔。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，在9月11日凌晨1時許，警方到北市中山區的條通進行臨檢，在其中一家酒吧裡檢查店裡服務人員，但是卻在裡面發現田男先向警方表示沒有身分證件，在報身分證字號時眼神閃爍，看起來相當緊張，警方進一步追問，田才坦承謊報行為。

警方曉以大義之後，田也拿出身分證件給警方盤查，警方確定田因涉嫌洗錢、詐欺等罪嫌，遭到6處院檢單位，共計發布8條通緝，其中全部都是因為未到案開庭所以才導致遭通緝，警方也依規定先解送台北地院進行庭訊，院方也當庭裁定收押。