華航前座艙長夫婦專騙空姐投資「吸金上億」　二審重判9年半

▲華航前座艙長夫婦吸金上億元，二審遭判刑。（圖／記者蔡玟君攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾在中華航空公司擔任座艙長的牟孝儀，與任職投顧公司的妻子陳學敏，夥同盧姓女友人，向多名空姐謊稱，可以透過他們取得利率較優惠的外幣或代操黃金、外匯，向20多名空姐吸金上億元。一審將牟男判刑8年半、陳女判刑8年、盧女判刑9年，案經上訴，高等法院二審改將牟男判刑9年半、陳女判刑7年半，盧女仍維持9年。全案還可上訴。

判決指出，牟男、陳女自2014年10月起，就開始陸續向空姐同事們表示，若是在國外刷卡，外幣優惠利率全都會被銀行賺走，倒不如透過他們的管道，可以取得較優惠的外幣；2人也可透過管道，協助代操黃金、外幣等投資項目，並且獲利，2夫婦也找來在高雄從事貿易工作的盧姓女友人出面，協助2夫婦處理外幣、投資等相關事宜。

2夫婦的謊言吸引不少空姐紛紛掏錢投資，但到了2017年6月，盧女付不出利息，近20名空姐才發覺遭騙，提出告訴。檢警單位隨即搜索牟男夫婦家中，並帶回牟男夫婦與盧女等3人，向法院聲請羈押獲准。全案偵查終結後，檢方依照違反《銀行法》「非法經營收受存款業務」、刑法「詐欺」等罪嫌，對3人起訴。

一審法院認定牟男吸金1億2579萬元，陳女獲利1100萬元，盧女獲利3608萬元，將牟男判處有期徒刑8年6月、陳女有期徒刑8年，盧女則是刑度最重的9年。案件上訴第二審，高等法院審理後，牟男仍否認犯罪，辯稱自己只是介紹投資管道，並無獲利。但高院認為牟男才是主謀，再加上他犯後至今仍未與被害人取得和解，因此加重改判有期徒刑9年6月，盧女仍維持9年，至於陳女則改判有期徒刑7年6月。