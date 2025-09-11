兩岸協商對話卡「九二共識」　陸委會：不接受一方強加原則給對方

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國台辦昨（10）日批評總統賴清德談兩岸談判交流應不設前提、秉持對等尊嚴，認為是在兜售台獨分裂謬論，花言巧語欺騙台灣民眾。對此，陸委會發言人梁文傑回應稱，「中共有他的堅持，我們也有，現在的問題就是雙方都有堅持，那也許雙方都有責任，但我們不接受，任何一方把任何的原則強加給對方。」

國台辦發言人陳斌華指出，兩岸同屬一中，溝通協商談判當然要在一個中國原則基礎上進行，「2008年至2016年，兩岸在體現一個中國原則的『九二共識』基礎上恢復協商，簽署一系列協議，達成一系列共識。2016年民進黨上台後，拒不承認『九二共識』，導致兩岸溝通協商中斷。」

對此，梁文傑認為，陸委會長期針對九二共識有做民調，中共說一定要承認九二共識，兩岸同屬一國，雙方才能夠開展對話協商，但多年來民調大都穩定在73％以上的民眾不認同，這共識是非常高的。

梁文傑強調，兩岸雙方都認為是對方在製造障礙，但兩岸來往還是非常的多，光去年台灣民眾去大陸就有270餘萬，這樣的交流其實是非常多，還是有很多的事務性的事情要解決，「我們還是呼籲，一個不設前提的溝通對話，來解決有關兩岸人民福祉跟權益的問題。」