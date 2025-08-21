　
地方 地方焦點

竹市長照服務展成效　守護逾7,000家庭

▲長照服務EDM。（圖／新竹市政府提供）

▲長照服務EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為因應高齡化需求，新竹市政府今年1月成立「新竹市長期照顧管理中心」，迄今已服務超過7,000個家庭。衛生局表示，據統計，截至今(114)年7月底，新竹市65歲以上人口占比已達15.78%，其中北區更高達17.5%，接近全國平均的19.18%，長照中心透過單一窗口簡化申辦流程，並擴大徵聘照顧管理專員（照專），為長者及其家庭提供更便捷、全面且優質的長照服務。

代理市長邱臣遠表示，市長高虹安上任後，積極推動「老幼共好」、「健康安心」施政策略，市府建置更完整的長期照顧體系，保障轄內失能、失智及身心障礙者家庭獲得協助，並提升家庭照顧品質。長照中心目前聘有24名照專，透過專人實地深入社區家庭訪視，運用專業背景、全面評估每位長者與家庭照顧者的需求。

邱臣遠指出，照專是開啟長照服務的鑰匙，更是在社區中推動長照政策的靈魂人物，不僅要與社區長照服務夥伴、社福單位等合作擬定照顧計畫，更要協調服務計畫。工作過程中，有很多不為人知的辛苦，也因為有照專，長者及家庭照顧需求才能被滿足。

長照中心分享，照專小嘉服務7年，曾協助個案陳先生面對父親拒絕長照評估的困境。當時陳先生因需親自照顧父親，常請假而承受龐大壓力。小嘉細心了解後，化身為陳先生的女性友人，並運用護理專業及耐心勸說，讓陳爸爸在無壓力的情況下接受評估並同意服務。最終不僅改善陳爸爸的照護品質，也減輕了陳先生的雙重負擔。

長照中心指出，從事照專4年的小玉，曾服務一位住在偏遠地區的獨居長輩。訪視時發現長輩行動不便且患有慢性疾病，日常起居與就醫十分困難。小玉憑藉社工經驗，與個管師共同擬定長照計畫，並連結緊急救援系統、社福團體關懷及物資支援，確保長輩生活無虞並降低跌倒風險。長輩除了感謝小玉貼心如孫女，更向社區親友推薦長照服務。

長照中心說明，每一位照專都是默默守護失能及失智家庭的溫暖天使，每年服務超過7,000多個家庭，為了讓照專可以確實依據不同家庭的問題及需求提供服務建議，中心每年規劃完善的教育訓練提升專業能力，期望更多具有熱誠的專業夥伴加入竹市長照服務的大家庭，共同打造高齡友善的幸福城市。

長照中心提醒，凡實際居住竹市且年滿65歲以上失能長者、50歲以上失智症，以及55歲以上失能原住民及失能的身心障礙者。若有長照相關等需求，可至照管中心或至網站( https://ltc.hccg.gov.tw/ )提出申請，也可電洽長照專線1966將有專人提供服務。

更多新聞
俄大規模空襲烏克蘭！　波蘭戰機急升空
晶片關稅最高300%！　日經：台積電恐「付出更多」
快訊／港系券商掰了！　金管會同意解散
看3次中醫被收27萬！　台中衛生局開鍘
減稅減負擔！　卓榮泰宣布：明年「3種家庭」免繳綜所稅
「14片櫛瓜賣880元」獲必比登推薦　網揶揄：貴得有理？
「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看

為促進市民健康，落實肝炎早期發現與治療，新竹市自今(1)日起推動「擴大B、C型肝炎篩檢年齡政策」，針對民國75年以前出生至79歲民眾終身可享有一次免費B、C型肝炎篩檢，邀請符合年齡對象之市民朋友，攜帶健保卡至竹市130家合約醫療院所或三區衛生所進行檢查。新竹市代理市長邱臣遠提醒市民朋友及早篩檢為健康把關，攜手邁向2030年消除病毒性肝炎的國際目標。

