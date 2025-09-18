爆紅歌手特斯拉藏15歲失蹤少女屍塊　兩人疑為情侶

▲死者塞萊斯特疑似與D4vd交往。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

洛杉磯駭人事件！上週在好萊塢一處拖吊場內，一輛掛德州車牌、登記在知名歌手D4vd（本名David Anthony Burke）名下的特斯拉被發現一具嚴重腐爛的少女屍體。經法醫鑑定，死者確定為15歲的塞萊斯特（Celeste Rivas），她自去年4月5日起便從加州湖埃爾西諾失蹤，失蹤超過1年後才揭開悲劇真相。

綜合外媒報導，洛杉磯警局指出，這輛特斯拉因被棄置在公共街道超過72小時，由市政府拖吊至官方扣押場。9月8日，拖吊場員工因車內傳出惡臭報警，警方到場後在後車廂發現裝在袋子裡的屍體。法醫報告顯示，死者身高157公分，體重32公斤，留有波浪狀黑髮，當時穿著小可愛與黑色緊身褲，配戴黃色金屬鍊手環與耳釘耳環，右手食指上還有「Shhh」刺青。屍體並不完整，顯示死亡已經一段時間。

警方表示，目前尚未確定死因及死亡方式，也沒有任何嫌疑人資訊。河濱郡警長辦公室則確認，塞萊斯特確實是先前報案失蹤的少女，並澄清洛杉磯警局為主導偵辦單位。D4vd發言人表示，歌手已得知事件，並「全力配合警方調查」。

塞萊斯特失蹤時僅13歲，鄰居與朋友們表示她平日是個快樂、成績優秀的學生。鄰居回憶，「大家以為她只是離家出走，沒想到會發生這樣悲慘的結局。」TMZ透露，Rivas母親曾表示女兒在失蹤前曾與一名叫David的男孩交往，但從未見過本人，因此對特斯拉內的遺體深感懷疑，而D4vd的法定姓名正是大衛安東尼伯克（David Anthony Burke）。

此案曝光後，品牌Crocs與Hollister已撤下其廣告與代言合作，但D4vd仍在進行北美及歐洲巡演。洛杉磯警局表示，將持續調查塞萊斯特的死亡事件，並呼籲知情民眾提供線索。此案震驚社會，也引發廣大網友對青少年安全、名人生活圈的關注。



