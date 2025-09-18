震傳媒民調／賴清德不滿意度55%創新高！　本命區台南剩37.2%滿意

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者郭運興／台北報導

《震傳媒》民調今（18日）公布最新「9月時事民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」，結果顯示，有37.9%民眾信任賴清德、48.9%不信任。而賴清德施政滿意度，有34.2%表達滿意、另外有55%不滿意，再創新高。進一步分析，在六都方面，其中台北市不滿意度63.5%為六都最高、僅26.1%滿意，本命區台南市不滿意度45.2%、37.2%滿意，高雄市不滿意度41.5%、另有51.5%滿意為六都最高。

總統賴清德施政滿意度

針對「賴清德施政滿意度」，《震傳媒》調查，有34.2%滿意賴總統的執政表現，其中10.5%非常滿意、23.7%還算滿意，相較上月上升0.1個百分點，另有55%不滿意，其中29.8%非常不滿意、25.2%有點不滿意，比上月增加2個百分點。

進一步分析，在政黨傾向方面，有81.9%的民進黨支持者表示滿意、84.6%國民黨支持者表示不滿意、92.8%民眾黨支持者表示不滿意，不滿意比例創下歷次調查新高。

在六都支持度方面，台北市不滿意度63.5%為六都最高、另有26.1%滿意，新北市不滿意度58.9%、另有34.4%滿意，桃園市不滿意度57.8%、另有24.5%滿意，台中市不滿意度60.1%、另有28.6%滿意，台南市不滿意度45.2%、另有37.2%滿意，高雄市不滿意度41.5%、另有51.5%滿意為六都最高。

在年齡方面，僅70歲以上、國中以下學歷者，滿意比例高於不滿意。不滿意度高於全國較多者，則為20-59歲、專科以上學歷者。

▼震傳媒9月時事民調。（圖／震傳媒提供，下同）

總統賴清德信任度

針對「賴清德信任度」，有37.9%信任賴總統，其中14.2%非常信任、23.7%還算信任，相較上月略減少2.6個百分點，另有48.9%不信任賴總統，其中27.6%非常不信任、21.3%不太信任，則比上月增加1.3個百分點。

進一步分析，在政黨傾向方面，有90.7%的民進黨支持者表示信任、80%國民黨支持者表示不信任、84.9%民眾黨支持者表示不信任、在不偏向任何政黨者中，35.9%表示信任，36.6%表示不信任，27.5%受訪者表示無意見，呈現拉鋸。

在六都支持度方面，台北市不信任57.2%為六都最高、另有35.1%信任，新北市不信任度51.2%、另有39.5%信任，桃園市不信任度55.4%、另有27.3%信任，台中市不信任度52.7%、另有31%信任，台南市不信任度44.1%、另有37%信任，高雄市不信任度31.9%、另有57.8%信任為六都最高。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年9月15日至9月16日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,076人（加權前家戶535份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。