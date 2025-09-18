藍營痛批AIT「台灣地位未定論」　綠遺憾：配合中共矮化令人心寒

▲美國在台協會。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者杜冠霖／台北報導

中共引二戰文件宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，而美國在台協會（AIT）日前表示，《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》，均未決定台灣最終的政治地位的「台灣地位未定論」。中方則再次強調，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑。對此，民進黨今（18日）回應，AIT的聲明清楚有力、論點精確。作為80年前當事人之一的國民黨應該更要嚴正指明中共論述錯誤之處。卻看到蕭旭岑等政府前高官沒有與台灣站在同一陣線，還大力批判AIT與民進黨政府，就是要力挺中共的荒謬論述，配合其矮化消滅中華民國台灣國際空間的認知戰與法律戰，實在令台灣人民心寒。

中共不斷宣稱「台灣是中國的一部分」，近期AIT與美國務院相繼正面回擊，表示「北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位，虛假的法律敘事是北京更廣泛行動的一部分，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇 」。

民進黨指出，部分媒體與政治人物著重討論「台灣政治地位」問題，其實這個回應更重要的宣示應該是，美方以史實與事實指出「台灣從來就不是中華人民共和國的一部分」，中共當局的作為是在公然說謊。

民進黨中國部表示，中共近來擴大統戰策略，為爭奪「話語權」，加大力道扭曲史實，戰狼式法律戰屢見不鮮：第一、2024年5月16日，中國國台辦宣稱美國是《開羅宣言》與《波茲坦公告》的簽署方，並稱美中聯合公報已確立美國承認中國的立場，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。

第二、2024年5月20日，中國外交部長王毅在阿斯塔納出席上海合作組織外長會議期間援引《開羅宣言》，稱台灣歸還中國，認定此兩份「新聞稿級」的資料具國際效力是戰後秩序組成的一部分。第三、2025年5月，習近平在俄羅斯官煤《俄羅斯報》發表「以史為鑒共創未來」一文，稱《開羅宣言》、《波茨坦公告》等皆具國際法效力且確認了中國對台灣的主權。

民進黨中國部認為，對中共當局此種似是而非的言論，AIT的聲明清楚有力、論點精確。中共當局一再刻意扭曲史實，蓄意利用扭曲法理方式想要偷渡侵佔台灣主權，但是虛假的敘事永遠不會變成事實，只會突顯北京當局欺壓台灣不擇手段的惡劣言行，進一步引發國際社會對中國野心的疑慮。

民進黨中國部指出，美方正面駁斥「台灣是中華人民共和國」這一虛假敘事，作為80年前當事人之一的中國國民黨應該更要嚴正指明中共論述錯誤之處。卻看到蕭旭岑等政府前高官，不僅沒有與台灣站在同一陣線戳破中共的謊言，還與中共當局沆瀣一氣，大力批判AIT與民進黨政府，就是要力挺中共的荒謬論述，配合其矮化消滅中華民國台灣國際空間的認知戰與法律戰，實在令台灣人民心寒。

民進黨中國部表示，從1945年國民政府來台事實治理、1990年代完成民主化，再到1996年以來歷次總統直選，中華民國台灣正式從歷史的沉痾中蛻變成自由民主的國家，與中華人民共和國互不隷屬，這是一個政治現實，也是國際社會的認知。呼籲中共當局應正視此一事實，尊重台灣的民主自由，建立健康有序的兩岸交流，共同維持現狀與維護和平穩定。