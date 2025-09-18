台電供電逼近亮紅燈！　藍委：民進黨能源政策自毀台灣競爭力

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

興達電廠新機組日前爆炸，林口電廠燃煤機組破管，短短數日內就讓全國電力備轉容量率一度跌至3.8%，逼近限電紅燈。台電在夜間時段，甚至動用已除役的機組緊急救援，並向民間企業高價買電。國民黨立委許宇甄指出，民進黨政府應正視缺電危機的現實，重新檢討錯誤的能源政策。否則，台灣不僅會失去產業競爭力，更會在國際舞台上喪失信任。若再繼續縱容錯誤能源政策，下一次的限電，將是全民無法承受的國安危機。

對於近日台灣電力狀況，許宇甄表示，這一切都活生生案例，證明台灣的供電系統根本不堪一擊，隨時有限電危機。民進黨政府推動的能源轉型，建置的是如此經不起考驗的脆弱系統，民進黨政府死不認錯，人民被迫浪費錢買罪受。

許宇甄痛批，高雄興達電廠新機組測試時爆炸，波及其他機組；林口電廠機組相繼故障，加上光電日落瞬間歸零，台灣一口氣少掉7%電力。即便台電火力全開，連除役的老舊燃煤機組與核二、核三的輕油機組都被迫上場，仍舊無法掩飾供電緊繃的窘境。這一切，證明所謂的「非核家園」，早已變成「缺電家園」。

許宇甄更表示，台電不願公開夜間備轉容量率，這種「把頭埋進沙子」的鴕鳥心態，更是令人無法接受。一個連公開透明都做不到的政府，如何取信於民？人民與產業界又如何能放心交託未來？

許宇甄指出，連護國神山台積電都無法倖免。僅僅一週內，台積電就三度被迫配合降載、啟動緊急機組，無塵室作業因此受影響。台積電內部甚至抱怨，能再配合的時間已被壓縮到一天僅2小時。這不僅威脅台灣產業競爭力，更動搖國際投資信心，形同自毀招牌。

許宇甄更警告，如果民生用電也被迫降壓，雖然一時感覺不出差別，但實際上會縮短家電壽命，甚至可能釀成意外。人民辛苦繳稅，卻換來一個隨時可能「拉警報」的電網，這是政府失職的最佳寫照。

許宇甄直言，能源安全就是國家安全。當賴政府口口聲聲喊發展半導體、AI、先進製造業，卻連最基本的供電都無法穩定保障，這就是最大的諷刺。真正的錯誤不僅在於機組故障，而在於政府長期用意識形態綁架能源政策，拒絕正視核能價值，導致產業與人民承受痛苦。