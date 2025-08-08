「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

▲「李奇英文」未立案遭檢舉，北市教育局2次開罰累計罰款達50萬。（圖／摘自李奇英文教室網站）

記者許敏溶／台北報導

台北市知名補習班「李奇英文」主打資優國高中英文課程，卻遭到檢舉補習班未經核准立案卻上課。北市教育局今（8日）證實，接獲民眾檢舉後在7月18日前往稽查，依法開罰25萬並要求立即停辦，8月5日再度複查，仍發現正在進行英文課程，再次裁罰25萬，累計罰款50萬元，並再次要求立即停辦，若未停辦將連續裁罰。

據了解，「李奇英文」除了台北總部，同時在新竹、桃園、台中等地都設有分校。但近期卻遭到檢舉補習班並未向主管機關立案，卻仍進行招生授課，包括台北市、新竹市都遭到開罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市教育局證實，接獲民眾檢舉「李奇英文」經營未立案補習班，教育局在7月18日派員稽查，現場查有教師及學生正進行英文相關課程，教育局在同月24日根據補習及進修教育法第24條規定，重處25萬元罰鍰，並命其立即停辦未立案場所補習業務。

不過，北市教育局指出，在8月5日再次前往該址複查，現場仍發現超過100位學生正在進行英文課程，證實業者仍未停辦，教育局依補教法規定再次裁罰25萬元，並命其立即停辦未立案場所補習業務，若仍未停辦，可以連續裁罰。

教育局強調，上述業者經營未立案補習班遭到教育局查處裁罰，已經在7月24日公告，並在8月5日函文告知北市所轄各級學校，請學校協助公告並轉知學生與家長。若學生或家長與該業者間因退費衍生消費爭議，教育局建議消費者儘速提起消費爭議申訴，維護相關權益。