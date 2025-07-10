大批家長調幼兒園監視器　教育局花百萬打馬「職員崩潰離職」

▲教育部表示，10月底前訂立資訊管理要點，為調查教保員不當對待要調閱監視器提供相關規範。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／嘉義報導

教保人員不當對待兒童事件頻傳，往往得透過調閱監視器畫面協助調查。但北市教育局指出，目前調閱監視器畫面時，面臨法源未盡周全問題，包括家長申請調閱畫面時，地方政府得耗費大量成本進行去識別化，地方人力也不足，希望政府訂立專法。教育部今（10日）明確表示，將在10月底前訂立監視錄影設備資訊管理要點範本。

114年全國教育局（處）長會議今天在嘉義進入第二天議程，在進行提案討論時，北市教育局指出，教保相關人員違法事件，衍生調查範圍擴大、地方政府人力不足、監視器調閱法源未盡周全等疑義，希望教育部能設立專法規範。

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台北市教育局副局長陳素慧說明，為了調查相關事件，地方政府取得監視器畫面，卻發生家長拒絕包含其子女的影像資料遭調閱，像是之前有一個案，家長要求教育局提供幼兒園監視器畫面，但因為畫面中還有其他學童，為了去識別化，教育局花了100多萬元為其他學童打馬賽克，衍生出相關成本。

此外，陳素慧也提到人力問題，2023年北市處理上述相關案件僅48件，去年增加到77件，今年到目前為止已有48件，幾乎一周就有一件通報案，但僅有3個人力，因為要一直看監視器，有的人僅任職一個月就離職。希望透過政府訂立專法，解決上述問題。

教育部國教署長彭富源指出，幼兒園要不要設置監視器，目前社會還沒有共識，所以現階段還是不宜立法強制。對於已有設置監視器的園所，衍生民眾調閱畫面的程序問題，教育部會在10月底前，研議「監視錄影設備設置及資訊管理利用要點範本」，希望各界提出建議。至於人力問題，國教署有補助地方政府進行違法事件調查，北市有補助3名人力，但沒有聘滿。

教育部長鄭英耀也表示，有關監視器的相關規範，國教署已經在蒐集資料， 10月底前會訂立資訊管理要點，提供地方政府參考運用，真正務實協助地方處理相關問題。