北市教師節「2000元敬師金」擴大發放　6千名幼教師也能領

▲▼北市教育局推出敬師月推三大方案，全面支持教師，新增至少7000人受惠。（圖／北市教育局提供）

▲北市教育局推敬師三大方案，包括教師節2千元敬師金擴大發放，6千名幼教師也能領。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市教育局今（27日）宣布114年敬師月3大支持方案，包括以720萬推動「教師專業發展空間2.0」，以及獎勵教師獎金人數將由約1千名提升到2千名以上，同時教師節敬師金首度擴大發放到私立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保中心，新增受惠人數超過6千人，等於新政策至少7千人受惠。

每年9月是專屬教師的敬師月，為營造支持性與關懷性的工作環境，北市教育局長湯志民今天宣布114年敬師月3大支持方案，包含「建置教師專業發展空間2.0」、「提高獎勵金補助人數」及「擴大敬師月優惠項目」，以具體行動致敬教育工作者，讓教師在專業精進與生活照顧上獲得更全面的支持。

在「教師專業發展空間2.0」部分，湯志民表示，114學年起將補助6至8所學校，每校最高90萬元，總補助最高720萬，新方案不僅是環境優化，更著重教師專業交流功能與心理支持，讓教師能在舒適、安全環境中休息，舒緩情緒並進行專業對話、增進團隊凝聚力，同時也鼓勵教師共同參與設計與命名，讓空間真正成為教師友善據點。

▲▼北市教育局推出敬師月推三大方案，全面支持教師，新增至少7000人受惠。（圖／北市教育局提供）

▲湯志民宣布北市教育局敬師月推3大方案，全面支持教師。（圖／北市教育局提供）

為支持教師承擔教學、行政、輔導與親師溝通等多重責任，湯志民指出，從114學年起，修正「公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」，將各校獎勵名額比例由5%提高至10%，獲嘉勉教師人數，將由約1千名提升到2千名以上，獎勵總金額超過760萬元。

另外，今年教師節敬師金，首度擴大發放至私立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保中心，新增受惠人數超過6千人，發放總人數提升至3.6萬人以上，發放總額達7200萬元，營造更具支持性的校園氛圍。

北市教育局也宣布，攜手北市教師會在敬師月集結161家企業與場館，推出「教師專屬優惠寶典」，今年提供優惠廠商較去年增加72家，成長近一倍，優惠內容涵蓋食衣住行育樂，包含首次加入的南港六福萬怡酒店、晶華酒店、寒舍艾麗酒店、納智捷、南港運動中心等知名飯店、車商、運動中心提供餐飲住宿、購車、運動優惠；還有更多加碼優惠，例如：101觀景台購票優惠從去年的9折加碼至今年的8折。教師只要出示教師證，即可享受專屬禮遇，月刊完整內容請見教育局官網

北市教師節「2000元敬師金」擴大發放　6千名幼教師也能領

關鍵字：

北市教育局敬師月提高獎勵金補助人數擴大敬師月優惠北市教育局

