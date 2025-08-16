文山私立幼兒園爆虐童　教育局：若屬實可罰60萬、終身禁教

▲台北市教育局證實，文山區某私幼傳出不當對待幼兒案，已經啟動調查。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市文山區某幼兒園驚傳不當對待幼兒案，教保員被控綁住學童雙手、強硬餵食等。北市教育局今（16日）證實，5月接獲陳情即啟動調查，行為人第一時間已離園靜候調查，教育局預計8月底調查完成並送認定委員會審議，若行為屬實，最重可處終身不聘任及60萬元罰鍰。

根據媒體「CTWANT」報導，位於北市文山區的某幼兒園，傳出有8位孩子長期遭到兩位老師的暴力對待。上述兩名老師用橡皮筋將孩子的雙手綁住，甚至將食物狂塞進孩子的口中，老師還將孩子塞進櫃子裡。家長在看到監視器畫面既震驚又憤怒。

對此，北市教育局今天表示，對此案至為重視，在今年5月接獲民眾陳情，隔日即到該園實地稽查及調閱工作紀錄器影像，並從今年5月至8月，依程序召開18次監視器調閱檢視會議、7次調查訪談會議，而本案主要行為人在第一時間已離園靜候調查，也不在其他教育現場任職。後續將在調查完成後，提送認定委員會審議，並依認定委員會審議結果對行為人及園所逕為裁處。

北市教育局強調，對於這起案件，教育局必當依法從重從嚴辦理，若經過調查小組查行為人確有違法情事，將依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」，提送台北市認定委員會審議，依調查事證認定行為人是否構成教保服務人員條例「終身或1至4年不得被聘任、任用或進用為教保服務人員」要件，並審其情節最重可罰至60萬元罰鍰，並對園所負責人從最重裁罰，必要時並依教保服務人員條例第46條第1項對園所從嚴處分。