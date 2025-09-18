富家女網交男友3個月喪命！　9年前天王演唱會票戳真相

▲沈女與吳典鴻在網路上認識後陷入熱戀，沒想到3個月後就發生命案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

9年前，新北蘆洲發生一起情殺案，吳姓男子懷疑女友沈女與前男友復合，竟將她勒斃，然後故佈疑陣，偽裝燒炭殉情。犯案後，吳將女友的愛犬遺棄、開著死者的車躲到花蓮，後來死者的愛犬被人發現、檢視晶片，確認主人身分，才讓命案曝光。警方很快根據手機訊號逮捕吳，他謊稱因戀情不被祝福，二人打算殉情，女友要求他將自己勒斃，但警方查出，死者才剛買好藝人郭富城香港演唱會的門票跟機票，不可能自殺，戳破吳的謊言，讓命案真相大白。

警方調查，家境優渥的沈女在美國完成大學學業後返台，在父母經營的熱水器經銷公司當會計，交友單純，與家人關係和睦。案發前3個月，她在網路上認識小她4歲的吳典鴻，吳則對沈展開猛烈追求，甚至聲稱自己前世曾經為沈犧牲三魂七魄，今生是為了再續前緣，沒想到看似無稽之談的說法，卻深深打動生性單純浪漫的沈，二人也迅速陷入熱戀。

▲案發前，沈女已買好機票及門票，準備到香港看郭富城的演唱會。

由於吳典鴻的收入不穩定，經濟狀況不佳，二人交往之後，沈女不僅在新北蘆洲租了一間房子與吳同居，所有生活開銷也由她支付。一開始，二人的生活還算幸福，但沒多久，就常因吳的強烈占有欲爆發爭吵。

吳典鴻不僅控制沈女的交友圈，還限制她與家人、朋友聯繫，尤其對女友與蔡姓前男友保持朋友關係，更讓他妒火中燒。案發前夕，沈計劃與家人及前男友一同前往香港看郭富城演唱會，成了壓垮這段危險關係的最後一根稻草。

▲吳典鴻殺害沈女後伴屍2天，之後開走沈女的車（圖）逃到花蓮。

警方從吳典鴻及死者的電腦檔案與手機通訊紀錄發現，案發前一晚，吳得知沈女隔天將與父母及前男友出遊，十分氣憤，隔天中午，沈與母親及前男友通完電話、確定行程後，吳情緒失控，從後方勒住沈的頸部，直到她失去呼吸。

▲吳典鴻勒斃女友後，外出買了木炭等物品回到同居套房，打算故布疑陣。

吳典鴻先用沈女的手機、模仿她的語氣，傳送訊息給沈母及蔡姓前男友，謊稱自己不想去香港，製造沈女仍然在世的假象。接著，他打開沈女的電腦，以女友的口吻，寫下遺書，內容是：「我們決定要一起死，死後幫我們合葬。」企圖將殺人案，偽裝成殉情的加工自殺案。



