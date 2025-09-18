　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Fed降息1碼！　今年估降息幅度擴大至3碼

▲美國聯準會（Fed）大樓。（圖／達志影像／美聯社）

▲Fed降息。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）17日如市場預期宣布降息1碼（0.25個百分點），同時公布最新利率點狀圖與經濟預測，暗示2025年全年降息幅度將擴大至3碼。根據官員預測中位數，年底前聯邦資金利率目標區間中值將下滑至3.625%，低於6月預測的3.875%。

點狀圖分佈顯示，儘管有1名官員認為Fed應維持利率不變，另有6人預估降息後將不再進一步寬鬆，但仍有2名官員預期將再降1碼、9人預期降2碼，甚至有1人預測全年將大幅降息6碼，顯示決策官員看法分歧。

展望未來，2026年底聯邦資金利率中值預估為3.375%，略低於6月的3.625%，透露明年可能再降1碼；2027年底預估為3.125%，也較6月預測的3.375%低。聯準會並首度公布2028年預測，年底利率中值預料為3.125%，顯示不再進一步降息，而長期利率預測仍維持在3%。

經濟預測方面，聯準會上修美國未來幾年經濟成長展望。2025年實質國內生產毛額（GDP）成長預估值由6月的1.4%調升至1.6%，2026年從1.6%調升至1.8%，2027年也由1.8%升至1.9%，2028年預估為1.8%。

通膨方面，2025年核心PCE通膨預估維持在3.1%，2026年從2.4%上調至2.6%，2027年維持2.1%，2028年則估為2%。

就業市場則顯示穩定趨勢。2025年失業率預估仍為4.5%，2026年與2027年分別下修至4.4%與4.3%，2028年則預估為4.2%。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

