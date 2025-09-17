　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

心碎！虎鯨媽媽「頂寶寶屍體」不肯放手　小小身體還連著臍帶

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／SeaDoc Society）

▲虎鯨媽媽頂著寶寶遺體游泳，彷彿是想讓寶寶活過來。（圖／翻攝自臉書／SeaDoc Society）

記者詹雅婷／綜合報導

美國外海上演虎鯨媽媽推著寶寶遺體在海中游泳的心碎一幕，據信這隻新生雌性小虎鯨出生不到3天就死亡。虎鯨媽媽、編號J36的「艾爾基」（Alki）被目擊守在臍帶還沒脫落的幼崽遺體旁邊，彷彿是想讓寶寶活過來。

西雅圖時報等報導，虎鯨媽媽艾爾基已經26歲，曾多次流產，先前生下編號J52、名為Sonic的虎鯨寶寶，但兩歲大的Sonic在2017年的時候死亡。儘管艾爾基有了新寶寶，但根據鯨魚研究中心13日的說法，幼崽已經死亡。

鯨魚研究中心指出，在12日上午，在聖胡安群島東側羅薩里奧海峽（Rosario Strait），有一隻南方定居虎鯨被發現推著幼崽遺體游泳。該中心表示，現階段不清楚死亡小虎鯨是死產還是出生後夭折。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書/Center for Whale Research）

▲專家認為，虎鯨推著幼崽遺體游泳是哀悼行為的表現 。（圖／翻攝自臉書／Center for Whale Research）

海洋醫師協會鯨魚科學家黛博拉吉爾斯（Deborah Giles）認為，虎鯨推著幼崽遺體游泳是哀悼行為的表現，「牠沒有雙臂可以抱住寶寶，只能盡可能讓死去的孩子貼近身邊」，因為一旦停下寶寶遺體就會沉入深海，「她還不能放手，她正在為死去的寶寶哀悼」。

這狀況並非首例，另一頭編號J35的虎鯨「塔勒夸」（Tahlequah）曾在2018年頂著幼崽遺體伴游17天、移動距離超過1600公里，家族成員也輪流幫忙帶著遺體，登上全球媒體版面。到了今年1月，塔勒夸再度痛失幼鯨做出類似行為。

南方定居虎鯨正瀕臨滅絕，目前僅存73頭，除了牠們偏愛的帝王鮭數量銳減，汙染、船隻噪音也會干擾捕食。

09/16

544 2 5515 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美前國防部官員談「台灣地位未定論」　重申美對中政策從未變過

