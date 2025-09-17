朋友1句話催生靈感！男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

▲因為朋友的嘲笑意外催生創業靈感，男子與朋友創業年營收1000萬美元。（示意圖／VCG，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

美國29歲某私募基金副總裁高德斯坦因朋友嘲笑他吃玉米片「不懂種子油危害」，意外催生零食副業靈感，並在2022年與夥伴共同投資25萬美元創立Ancient Crunch品牌，且創業初期就做出成績，從一開始的月營收3萬美元（約新台幣90萬元），如今的年營收已來到1000萬美元（約新台幣3億元）。如今他也對創業給出建議。

根據Entrepreneur，高德斯坦（Seth Goldstein）與夥伴史蒂芬（Steven）堅持產品要使用牛油炸製，找不到工廠，因此兩人決定蓋一座工廠自產。儘管難度高，但在創業初期產品受到消費者青睞，賣得不錯，基本上是從第一天就能看見穩定營收，初期每月收入大約3萬美元（約新台幣90萬元）。

不過快速成長也帶來挑戰，高德斯坦指出，公司近期洋芋片系列Vandy Crisps銷量太好，缺貨3週。他稱，雖然這聽起來不是什麼大問題，但顧客等待時間會比預期還要久，同時因為沒有庫存導致無法開拓新客源，所以後來把工作時間拉長、購買新的設備，這才讓一切運作回到軌道上。

談及每周的工作模式，高德斯坦說，每週工作大約50小時，身兼多職，從募資、名人簽約、優化網站轉換率都要親自上陣。不過他也透露，去年的年營收約1000萬美元，計劃明年目標要達到2.5億美元（約新台幣75億元）。

對於創業的具體建議，高德斯坦認為，是「做出人們想要的東西，然後盡快把它推廣到1億人面前，不要用『我想要創業』當作創業起點，而是要從『這個東西應該存在』或『這個問題能被解決』出發」。