美史首位！川普兩度國是訪問英　查爾斯三世「王冠外交」秀軟實力

英國溫莎城堡本週盛大迎接美國總統川普第二次國是訪問，查爾斯三世國王親自領軍，展現英國獨有的王室儀典。為了這場歷史性盛宴，城堡裡數百名工作人員忙著擦亮長達50公尺的巨型餐桌、打理皇家馬車的駿馬，軍隊也密集演練，確保每個細節都完美無瑕。這場高規格的排場，不僅是為了給川普留下深刻印象，更是英國在全球政經局勢動盪時，運用「王冠外交」加強與美國的關係，也讓川普成為首位兩次被英國邀約國是訪問的美國總統。

據《美聯社》報導，查爾斯三世這次邀請川普，背後有明確戰略目的。當英美貿易、安全議題面臨挑戰，王室成為英國政府施展「軟實力」的重要工具。英國歷任君主，一直以盛大國宴、華麗頭飾與悠久傳統，向世界領袖展現誠意。此次國宴，除了展現英國王室的典雅與尊貴，也希望藉由與川普的互動，爭取美國在貿易、科技和烏克蘭議題上的支持。

儀典從川普和夫人梅蘭妮亞抵達溫莎開始。威廉王子與凱薩琳王妃親自迎接，隨後查爾斯三世和卡蜜拉王后陪同他們搭乘馬車，沿著軍隊列隊的道路進入城堡。城堡內的軍樂隊演奏美英兩國國歌，川普與查爾斯三世一起檢閱身穿紅色軍服、戴著熊皮帽的儀仗隊。這場盛典動員超過千名軍人與一百多匹馬，是近年來規模最大的皇家儀式之一。

活動不僅止於儀式與宴席，川普和查爾斯三世還參觀了展示英美歷史關係的文物展。查爾斯三世及卡蜜拉王后贈送川普夫婦紀念美國獨立宣言250週年的手工皮革書，以及川普就職時在白金漢宮上空飄揚的聯合王國旗幟。川普則回贈仿製的艾森豪總統佩劍與珠寶首飾。這些禮物象徵兩國深厚的歷史連結，也展現王室軟實力的外交策略。

國宴成為全場焦點，160位賓客齊聚於長達50公尺的「滑鐵盧餐桌」，桌上擺滿超過4000件、歷史逾兩百年的銀器。查爾斯三世將發表致詞，隨後與川普互相舉杯致意。這場盛宴不僅是王室的華麗表演，更是英國政府推動美英科技合作與吸引美企投資的重要時刻。隔天，川普將與英國首相施凱爾在首相鄉間官邸切克斯會談，討論科技、烏克蘭及未來雙邊合作。

這次國是訪問選在溫莎城堡舉行，而非倫敦市中心的白金漢宮，一方面可以加強安保，避免抗議活動干擾；另一方面，溫莎城堡的古典氛圍和壯麗建築也更能突顯王室的歷史與魅力。據王室史學家羅伯特．萊西表示，溫莎不僅更具可看性，也是川普心目中英國王室的象徵。

除政治與外交層面，這場訪問也因美國富豪艾普斯坦醜聞、英國大使更換而增添話題。儘管外界關注焦點不一，查爾斯三世與川普的互動仍展現英美關係的深厚基礎。英國王室以一場璀璨國宴，向美國總統釋出最大誠意，也為未來雙邊合作鋪路。