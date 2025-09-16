川普赴英國是訪問　美英將公布逾3000億元協議

▲美國總統川普搭乘空軍一號。（資料照／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國高層官員15日表示，美國總統川普（Donald Trump）即將展開國是訪問行程，美英雙方預計藉此機會宣布一項總額逾100億美元（約新台幣3,210億元）的經濟協議，涵蓋科技、核能與國防三大領域，強化兩國的經濟與戰略合作關係。

路透社報導，美方官員在電話簡報中指出，這份協議由三大支柱構成，分別為建立全新的科技夥伴關係以促進兩國科技產業發展、在民用核能領域展開合作，以及強化國防技術層面的協作。多位美國科技業領袖也預計將出席本次訪問行程。

川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）預計將於今（16日）晚間抵達英國，並在溫莎城堡與英王查爾斯三世（King Charles III）及王后卡蜜拉（Queen Camilla）舉行會談，當晚出席國宴。17日，川普將與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，並舉行聯合記者會，隨後於當晚返回華府。

川普也將成為歷來首位兩度受邀出席英國國宴的美國總統，前一次為2019年其首任總統任期內所獲邀請。

美方官員強調，雙方即將簽署的協議聚焦於深化經濟合作，初步評估總值至少達100億美元。其中一名官員表示，「這趟訪問提供總統與英國這個特別親密的夥伴與盟友進一步加強關係的機會，同時推動雙方共同的經濟與外交政策利益。」