中國禁科技公司「買輝達AI晶片」　黃仁勳回應：很失望

▲北京禁制中企購買輝達AI晶片，黃仁勳表示相當失望。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

中國國家網信辦近日要求境內多家頂尖科技企業停止採購輝達（Nvidia）的人工智慧晶片，並取消既有訂單。對此，輝達執行長黃仁勳表示「失望」，但強調將以耐心應對。

根據英國《金融時報》報導，3名知情人士表示，北京方面下令境內字節跳動、阿里巴巴等多個企業停止購買輝達的AI晶片，包含RTX Pro 6000D等產品，此舉凸顯了北京政府加速半導體自主化的決心。

對此，黃仁勳17日在英國出席活動時表示，他們對於中國市場的貢獻，可能比其他許多國家都大，對於這個禁令他感到相當失望，但他也理解中美之間有更大的議程要解決，針對目前的情況他會耐心應對。

黃仁勳也說，不論現在的地緣政治情況如何，中國在AI領域都佔有重要的地位，他強調會繼續支持中國政府及企業，但也會支持美國在相關地緣政治問題上的立場，若美國總統川普來詢問他，他也會做出相同的回答。

輝達先前曾因美國禁令而無法對中出口先進晶片，川普政府今年7月才解除限制，並達成協議，要求輝達須繳交15%的中國收入給美國政府。黃仁勳17日隨同川普訪問英國，與微軟執行長納德拉等多位科技業領袖一同出席相關行程。