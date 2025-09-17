外媒傳中國測試首款DUV光刻機　陸科技股暴漲...百度15％漲幅年內最高

▲大陸中芯國際傳出正測試國產DUV光刻機。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

英國《金融時報》引述知情人士說法稱，大陸中芯國際正測試首款大陸國產先進晶片光刻機（DUV）。消息一出，大陸科技股在港股表現亮眼，其中，中芯國際報每股66.4，漲逾5%，京東、阿里和騰訊皆開出紅盤，百度更是大漲超15％，創下年內單日最高漲幅紀錄。

該知情人士表示，中芯國際正在測試由上海初創公司宇量昇科技生產的DUV光刻機，正在測試的這款光刻機採用的是浸沒式技術，類似於阿斯麥（ASML）採用的技術。雖然試驗初期結果良好，但何時投用量產晶片仍是未知數。

公開資訊顯示，上海宇量昇科技公司為大陸國資控股高新企業，註冊地點為浦東新區，資本額100億元人民幣，以半導體設備研發為主。

據了解，在荷蘭ASML主導全球頂尖光刻機生產的背景下，大陸光刻機國產化朝向DUV光刻機的路線，成為大陸發展自主可控半導體產業鏈的「關鍵」。DUV光刻機為製造7nm及以上製程晶片的主力設備，涵蓋現階段多數車用晶片、物聯網以及人工智慧（AI）處理器的晶片。

若中芯國際此次驗證成功，將加速推動大陸晶片自主化及國產化的進程，避免過度依賴受限制封鎖的晶片進口，在AI處理器製造環節降低對海外技術的依賴，突破以美國為首的科技制裁。