大陸 大陸焦點 特派現場

不需要輝達了？　阿里新AI晶片意外曝光：重要參數「與H20相當」

▲▼央視新聞聯播報導李強調研時，意外曝光阿里AI晶片性能。（圖／翻攝央視）

▲央視意外曝光阿里最新AI晶片性能。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

在美國的管制政策之下，大陸亟欲突破晶片技術的「卡脖子」難題。央視《新聞聯播》節目昨（16）日意外曝光阿里旗下「平頭哥半導體」最新研發的人工智慧（AI）晶片性能，顯示多項重要參數均超越了輝達A800，且與H20相當。陸媒認為，這顯示其綜合性能已可部分替代輝達H20。

陸媒《芯智訊》報導，《新聞聯播》昨晚報導大陸國務院總理李強赴甘肅、青海調研時，提及了「中國聯通三江源綠電智算中心項目建設成效」。報導中介紹了阿里平頭哥、沐曦股份、摩爾線程、壁仞科技、中昊芯英、太初元碁、燧原科技等多個陸產AI晶片品牌的已簽約或擬簽約情況。

根據央視曝光的一幅關於「國產卡與NV卡重要參數對比」畫面顯示，平頭哥PPU的顯存為96GB的HBM2e，高於輝達A800的80GB HBM2e，與輝達H20的顯存容量一致，不過H20集成的是HBM3，領先一代。

此外，平頭哥PPU片間互聯帶寬高達700GB/s，也高於A800的400GB/s，略低於H20；接口方面則支援PCIe 5.0×15，也優於A800的PCIe 4.0×16，與H20一致；在功耗方面，則保持了與輝達A800一致為400W，低於H20的550W。《芯智訊》指，與其他陸產AI晶片相比，平頭哥PPU在這些指標方面也大多處於領先地位。

▲▼央視新聞聯播報導李強調研時，意外曝光阿里AI晶片性能。（圖／翻攝央視）

▲央視意外曝光阿里AI晶片性能。（圖／翻攝央視）

不過，對於平頭哥PPU的具體計算性能，央視曝光的畫面中並未披露，猜測有可能略低於H20。《芯智訊》指出，如果關於阿里自研PPU晶片應用於輕量級AI模型的訓練的消息屬實的話，那麼也足以反映其綜合性能已經達到了可以部分替代輝達H20的程度。

事實上，早在今年8月底，《華爾街日報》就曾報導，阿里巴巴正在開發一款新的面向人工智慧的PPU晶片，意在填補輝達在大陸市場的空白。這款晶片已進入測試階段，主要面向更廣泛的AI推理任務，並與輝達的架構兼容。

近期還有報導稱，阿里自今年初以來已將自研PPU晶片應用於輕量級AI模型的訓練，部分替代了部分輝達的GPU晶片。

▲▼央視新聞聯播報導李強調研時，意外曝光阿里AI晶片性能。（圖／翻攝央視）

▲▼央視報導李強前往甘肅、青海調研。（圖／翻攝央視）

▲▼央視新聞聯播報導李強調研時，意外曝光阿里AI晶片性能。（圖／翻攝央視）

09/16 全台詐欺最新數據

544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸貨車司機搞丟13塊銀磚「價值上百萬」　急尋懸賞每塊2萬人民幣

不需要輝達了？　阿里新AI晶片意外曝光：重要參數「與H20相當」

陸科學家首捕捉植物單細胞分裂全過程　破解世紀難題

小行星撞地球怎麼辦？　陸探索防禦方案：2029年實施高速撞擊

廣東人引進非洲「生命之樹」成功存活兩棵　壽命最長可達5000年

清華學霸在美炫富秀7億年薪引調查　美司法部：詐欺犯在逃狀態

中美僵局「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商先觀望邊調整邊生存

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬　林承鐸：台應回歸經濟理性

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭命中胸口「釘在駕駛座上」

陸配亞亞感傷「骨肉分離之痛誰懂？」　被不公對待「深信」家會團聚

從《雲端情人》到《卿卿我我》　AI能成為愛情的未來嗎？

從《雲端情人》到《卿卿我我》　AI能成為愛情的未來嗎？

最近流行的一款《卿卿我我》 AI 聊天遊戲，引發AI情人話題熱議。一位女性朋友解釋為什麼這款遊戲吸引她，「其實我本身是有男朋友的，但是我還是想要在聊天遊戲當中有一個AI情人。畢竟現實生活中，我不可能跟男朋友倒那麼多負面情緒，他也不想聽，但跟 AI情人說就沒有這種顧慮。」

中國控輝達違反反壟斷法　公司聲明：遵守所有法律

中國控輝達違反反壟斷法　公司聲明：遵守所有法律

RTX6000D晶片中國不買帳！　輝達年底恐面臨逾百萬顆龐大庫存

RTX6000D晶片中國不買帳！　輝達年底恐面臨逾百萬顆龐大庫存

快訊／大陸對輝達啟動進一步反壟斷調查！

快訊／大陸對輝達啟動進一步反壟斷調查！

輝達危機？美媒：中國巨頭AI晶片突圍

輝達危機？美媒：中國巨頭AI晶片突圍

