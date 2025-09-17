不需要輝達了？　阿里新AI晶片意外曝光：重要參數「與H20相當」

▲央視意外曝光阿里最新AI晶片性能。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

在美國的管制政策之下，大陸亟欲突破晶片技術的「卡脖子」難題。央視《新聞聯播》節目昨（16）日意外曝光阿里旗下「平頭哥半導體」最新研發的人工智慧（AI）晶片性能，顯示多項重要參數均超越了輝達A800，且與H20相當。陸媒認為，這顯示其綜合性能已可部分替代輝達H20。

陸媒《芯智訊》報導，《新聞聯播》昨晚報導大陸國務院總理李強赴甘肅、青海調研時，提及了「中國聯通三江源綠電智算中心項目建設成效」。報導中介紹了阿里平頭哥、沐曦股份、摩爾線程、壁仞科技、中昊芯英、太初元碁、燧原科技等多個陸產AI晶片品牌的已簽約或擬簽約情況。

根據央視曝光的一幅關於「國產卡與NV卡重要參數對比」畫面顯示，平頭哥PPU的顯存為96GB的HBM2e，高於輝達A800的80GB HBM2e，與輝達H20的顯存容量一致，不過H20集成的是HBM3，領先一代。

此外，平頭哥PPU片間互聯帶寬高達700GB/s，也高於A800的400GB/s，略低於H20；接口方面則支援PCIe 5.0×15，也優於A800的PCIe 4.0×16，與H20一致；在功耗方面，則保持了與輝達A800一致為400W，低於H20的550W。《芯智訊》指，與其他陸產AI晶片相比，平頭哥PPU在這些指標方面也大多處於領先地位。

▲央視意外曝光阿里AI晶片性能。（圖／翻攝央視）

不過，對於平頭哥PPU的具體計算性能，央視曝光的畫面中並未披露，猜測有可能略低於H20。《芯智訊》指出，如果關於阿里自研PPU晶片應用於輕量級AI模型的訓練的消息屬實的話，那麼也足以反映其綜合性能已經達到了可以部分替代輝達H20的程度。

事實上，早在今年8月底，《華爾街日報》就曾報導，阿里巴巴正在開發一款新的面向人工智慧的PPU晶片，意在填補輝達在大陸市場的空白。這款晶片已進入測試階段，主要面向更廣泛的AI推理任務，並與輝達的架構兼容。

近期還有報導稱，阿里自今年初以來已將自研PPU晶片應用於輕量級AI模型的訓練，部分替代了部分輝達的GPU晶片。

▲▼央視報導李強前往甘肅、青海調研。（圖／翻攝央視）