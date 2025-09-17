第一批逃離打壓的抽象藝術家　李元佳回顧展極簡神秘登場

▲橫跨東西方的抽象藝術家，「李元佳個展」在文心藝所展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

被英國媒體譽為「逃離紅色中國的第一批抽象藝術家」，李元佳（1929-1994）一生的旅程橫跨亞洲與歐洲，更是「東方畫會」的創始成員之一，他的創作極簡、神秘，卻吸引觀者，而作品散落在世界各地，如今由文心藝術基金會蒐羅及梳理，展出他橫跨台北、波隆那、倫敦、坎布里亞郡等4個不同時期的作品。

▲▼收藏家認為李元佳的作品不張揚，卻極具吸引力。（圖／記者林育綾攝）



「李元佳個展」即日起至明年1月18日在「文心藝所」展出，文心藝術基金會董事長葉曉臻提到，李元佳的作品散落在世界各處，透過許多管道才逐一收藏，他的作品風格不張揚，卻極具吸引力。

▲▼李元佳的作品極簡、抽象、神秘。（圖／記者林育綾攝）



策展人游崴也說，李元佳從來不認為自己很偉大，他把自己「壓得很小」，作品卻很有力量，把許多空間留給觀眾，吸引人去注意他。而他生前並非擁有很多資源，連生活都十分極簡，包括靠著撿拾屋外樹上掉下來的蘋果果腹度日。

▲▼李元佳有許多方形畫冊出版品。（圖／記者林育綾攝）

游崴也提到，李元佳和很多藝術家一樣式「世界主義者」，或許是遷移多國與城市的緣故，不想被國族主義綁住，他認為自己是世界公民。

此次展覽，透過李元佳橫跨4個時期的作品，呈現他如何在東西方文化交會處，以「點」開展出屬於自身的宇宙，並在極簡、抽象之間，探索自由與精神性的藝術語言。

▲「李元佳個展」在文心藝所展出。（圖／記者林育綾攝）

1、台北時期：

李元佳於1929年出生於廣西，二戰後隨國民政府來台，到台北師範學校藝術科就讀，並進入李仲生的畫室習畫，受現代藝術觀念啟發，開啟了抽象探索，並在1957年跟同儕一起創立「東方畫會」，這時期他的作品融合了中國筆墨傳統，加上抽象表現的精神。

2、波隆那時期：

接著到李元佳「波隆那時期」，在1960年代初期，他逐漸形塑出風格極簡的抽象語言，常在大片留白的紙面上，僅留下如污漬或果核般的細微墨點。畫中饒富意趣的「點」，既是動作痕跡，也是抽象觀念，承載著「一切與空無」的哲思。

他1961年移居義大利，成為歐洲前衛藝術運動「龐圖」（Punto）創始成員，在短暫停留米蘭後移居波隆那，住在設計師迪諾．嘉維拉的家具工廠中，環境轉換促使他開始以工業材料進行淺浮雕創作。

3、英國時期

1967至1968年間，李元佳移居倫敦，受邀參加信號藝廊展覽，被英國藝壇視為「逃離紅色中國的第一批抽象藝術家」而受到注意。倫敦時期，他從繪畫跨足互動物件與環境裝置，將「點」轉化為磁鐵、參與式作品，並在里森藝廊舉辦三次矚目個展，成為英國最早推動「Part-Art」與複數版藝術（multiple）的先驅。

4、坎布里亞時期

1969年，李元佳移居英國坎布里亞郡，買下一間農舍改建為「李元佳美術館」（LYC Museum and Art Gallery），1971至1982年間舉辦逾兩百檔展覽，成為北英格蘭重要的現代藝術據點。他持續發展「宇宙點」浮雕與圖騰式繪畫，並在結束美術館營運後投入攝影版畫創作，於黑白影像上手工上彩，作品氛圍抒情而神秘，也反映了他晚年的內在心境。

Li Yuan Chia 李元佳個展

日期 | 2025年9月13日～2026年1月18日

時間 | 周三至周一10:30-18:30 (周二休館)

地點 | 文心藝所 Winsing Art Place

地址 | 台北市內湖區民權東路六段180巷10弄6號）