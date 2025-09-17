日70歲翁燒死2人「獲判無罪」！收容所縱火案逆轉　關鍵原因曝

記者王佩翊／編譯

日本一名70歲男子2022年對北海道北廣島市一間專門收容生活困頓者的收容所縱火，導致包含管理人在內的2名無辜民眾不幸喪生，被檢方以放火及殺人罪名起訴，要求重判30年有期徒刑。但札幌地方法院17日宣判時，認定70歲被告犯案時「心神喪失」，因此判定無罪，震撼社會。

根據《北海道放送》報導，這起駭人聽聞的縱火案發生於2022年9月，當時入住收容所的70歲被告蓄意縱火，造成包含管理人在內的2名男女喪命。

在法庭上，此案的審理焦點集中在被告是否具有刑事責任能力。檢察官在法庭上強力主張，「縱使被告有妄想症狀導致的錯誤認知，但仍有選擇報警等其他處理方式的可能性，選擇縱火的決定顯示其極度輕視人命」，堅持被告具備完全責任能力，並向法官求處30年徒刑。

被告的辯護團隊則強調，被告在犯案當時處於心神喪失狀態，完全欠缺辨識能力與控制能力，因此不應負擔刑事責任，力爭無罪判決。

札幌地方法院在17日判決指出，「能夠合理懷疑被告在案發時已失去依據善惡標準進行判斷的能力，同時也喪失自我控制的能力」，因此認定被告犯案時為心神喪失狀態，宣判其無罪。