AI形象照放履歷可加分嗎？國外調查揭66%主管反感　104調查：真實感是關鍵

AI應用已成日常，大家也愈用愈上手。近期在社群平台掀起一股「AI形象照熱潮」，不少人透過Gemini等生成工具，就能免費快速產出質感不輸專業攝影棚的履歷照，許多網友大讚「照片看起來更專業」，甚至直接換上新照投遞履歷，但是AI形象照放在履歷可以加分嗎？

近期在國外職場論壇上，一份由《HumanResourcesOnline》公布的調查顯示，如果HR發現候選人的大頭照是AI生成，有高達66%的招聘主管直言會感到反感，但矛盾的是，若不告知真相，HR在真實照片與AI頭像之間選擇時，竟有76.5%更偏好AI頭像，原因就在於「質感更專業、光線更完美」，這份調查也讓「AI履歷照」成為人資圈的熱門話題。

台灣104人力銀行也發表最新觀察，指出不少求職者已開始嘗試用AI生成形象照放入履歷或LinkedIn，對此，104調查HR的觀點，普遍認為 「專業度」與「真實感」是關鍵，台灣企業雖未明文禁止AI頭像，但若修飾過度、與本人差異過大，反而可能被認為誠信有疑慮，甚至成為扣分項。

104人資專家進一步建議，若要將AI照片應用在履歷，最重要的是「保持真實」，避免修圖到完全不像本人，並要維持專業乾淨的風格，如金融、科技業重視正式形象，設計、創意產業則能接受稍微活潑的風格。HR普遍認為，若能善用AI工具、又不失真實誠懇，確實能幫助提升專業感，但前提是要把握分寸。簡單來說，AI可以讓你「看起來更好」，但千萬不要讓它「看起來不像你」。