　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AI形象照放履歷可加分嗎？國外調查揭66%主管反感　104調查：真實感是關鍵

▲▼AI形象照,履歷,真實。（圖／pexels）

▲AI形象照放在履歷可以加分嗎？（圖／取自pexels，下同）

記者楊智雯／綜合報導

AI應用已成日常，大家也愈用愈上手。近期在社群平台掀起一股「AI形象照熱潮」，不少人透過Gemini等生成工具，就能免費快速產出質感不輸專業攝影棚的履歷照，許多網友大讚「照片看起來更專業」，甚至直接換上新照投遞履歷，但是AI形象照放在履歷可以加分嗎？

▲▼AI形象照,履歷,真實。（圖／pexels）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲很多工作者也願意投資一筆費用拍攝韓式證件照／沙龍照。

近期在國外職場論壇上，一份由《HumanResourcesOnline》公布的調查顯示，如果HR發現候選人的大頭照是AI生成，有高達66%的招聘主管直言會感到反感，但矛盾的是，若不告知真相，HR在真實照片與AI頭像之間選擇時，竟有76.5%更偏好AI頭像，原因就在於「質感更專業、光線更完美」，這份調查也讓「AI履歷照」成為人資圈的熱門話題。

台灣104人力銀行也發表最新觀察，指出不少求職者已開始嘗試用AI生成形象照放入履歷或LinkedIn，對此，104調查HR的觀點，普遍認為 「專業度」與「真實感」是關鍵，台灣企業雖未明文禁止AI頭像，但若修飾過度、與本人差異過大，反而可能被認為誠信有疑慮，甚至成為扣分項。

▲▼AI形象照,履歷,真實。（圖／pexels）

▲HR最在意的核心只有一個，照片是否真實、可信。

104人資專家進一步建議，若要將AI照片應用在履歷，最重要的是「保持真實」，避免修圖到完全不像本人，並要維持專業乾淨的風格，如金融、科技業重視正式形象，設計、創意產業則能接受稍微活潑的風格。HR普遍認為，若能善用AI工具、又不失真實誠懇，確實能幫助提升專業感，但前提是要把握分寸。簡單來說，AI可以讓你「看起來更好」，但千萬不要讓它「看起來不像你」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「隱形股王」挨罰20萬元！
法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看
桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友
Andy「突呼吸不順」病倒掛急診！虛弱插鼻管畫面曝
警車碰撞機車！女騎士彈飛傷重死亡
全台入夜供電亮「橘燈」警戒！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

早上喝咖啡不只提神　研究發現真的能讓人更快樂

玩哽複製文「帶低收兒吃大餐」被打成認知作戰　一票年輕人傻眼

AI形象照放履歷可加分嗎？國外調查揭66%主管反感　104調查：真實感是關鍵

第一批逃離打壓的抽象藝術家　李元佳回顧展極簡神秘登場

吐司咬不斷！高雄女靠舌頭撕食物　第一次用門牙咬斷超感動

台鐵招募機務人員「起薪逾4.2萬」　逐年晉升上看59K

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

女老師徵友「只接受4類人」拒生子　她喊藍白勿擾！PTT笑洗版

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

4星座遇「月亮入獅」　職場魅力擋不住

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【監視器還原現場】姐推弟弟被誤解怒喊：他先打我的

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

玩哽複製文「帶低收兒吃大餐」被打成認知作戰　一票年輕人傻眼

AI形象照放履歷可加分嗎？國外調查揭66%主管反感　104調查：真實感是關鍵

第一批逃離打壓的抽象藝術家　李元佳回顧展極簡神秘登場

吐司咬不斷！高雄女靠舌頭撕食物　第一次用門牙咬斷超感動

台鐵招募機務人員「起薪逾4.2萬」　逐年晉升上看59K

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

女老師徵友「只接受4類人」拒生子　她喊藍白勿擾！PTT笑洗版

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

4星座遇「月亮入獅」　職場魅力擋不住

快訊／10縣市大雨特報　大雷雨炸3地

玩哽複製文「帶低收兒吃大餐」被打成認知作戰　一票年輕人傻眼

猛獅前3棒齊轟悍將！安打王林佳緯準完全打擊　獅帝芬奪來台首勝

大宇x伊藤潤二恐怖遊戲登場　第一人稱懸疑打造噩夢迷宮

快訊／高雄小港晚間突停電！638戶陷黑暗　台電曝原因緊急搶修

色男想霸佔正妹竟「散布她私照」！酒吧放話下場慘了

家寧「維護公司權益」告母求償！被問開庭誰代表公司　2人互看傻眼

「隱形股王」康霈法說曝減脂藥驗收延期未重訊　挨罰20萬

挑戰台北霸主地位　首屆國際兒少書展9/18台中登場　

行政院稱無力補助中南部捷運　北市府緊咬：是否要砍北捷預算？

不畏訴訟！《幻獸帕魯》1.0正式版明年來襲　承諾優化推新內容

【淡江大橋合龍】掛「最親民總統」布條惹議！　總統府方與工程單位火速溝通卸除

生活熱門新聞

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」怕爆

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

全台變天！　米塔颱風估明生成

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

志祺七七認YT流量崩跌　沉澱1個月回應3大爭議

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

桃機第三航廈招募77名職缺　起薪最高8萬元

可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝

快訊／又有熱帶低壓生成！日本發烈風警報　估24小時增強為雙颱

更多熱門

相關新聞

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

美國紐約州44歲男子伍德沃德（Jacob Woodward）曾任職新創公司副總裁，自2024年7月離職後，歷經一年求職未果，至今仍未找到新工作。這段期間他已投出超過1500份履歷，卻鮮少獲得回音，甚至曾在面試後被臨時取消錄取，讓他心力交瘁。

開履歷封鎖公司！HR突傳「關起來」他怕爆

開履歷封鎖公司！HR突傳「關起來」他怕爆

假釋詐騙犯拍片稱「判決書可當履歷」　卓榮泰：會把這個人找出來

假釋詐騙犯拍片稱「判決書可當履歷」　卓榮泰：會把這個人找出來

投履歷沒人回「還可以重投？」　她曝關鍵

投履歷沒人回「還可以重投？」　她曝關鍵

素顏約會正流行！真實＋自信＋舒服反而過濾掉錯的人

素顏約會正流行！真實＋自信＋舒服反而過濾掉錯的人

關鍵字：

AI形象照履歷真實

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

即／少年狠殺女大生！父沒道歉：我也不願發生這種事

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面