投履歷沒人回「還可以重新投嗎？」　過來人曝關鍵：機會就來了

▲第一次投履歷沒有下文，過一段時間或許還可以重新投遞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人投遞履歷，最怕就是沒有回應。知名作家黃大米在臉書上發文分享，以前丟履歷卻沒回應，她就會心想著，可能是公司覺得自己不OK，所以她之後也不會再重丟，但多年過去，她發現其實每家公司的不同部門，主管都不同，且主管也可能來來去去，所以即便第一次投遞沒有回應，一陣子後還是可以再試試看。

黃大米在臉書粉專上發文表示，年輕時，丟履歷表常常都沒有回應，而當時的她便心想，或許是這家公司覺得自己不OK、不夠格，所以她便不會再丟履歷給同家公司。她透露，她曾把所有電視台的地址都寫在筆記本上，一家一家的丟履歷，但卻也一家一家的沒回應，因為她不會再重丟，所以常常不知道還有哪家可以讓她投遞。

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不過多年過去，黃大米想告訴年輕人，每家公司的不同部門，主管都不一樣，何況主管也可能來來去去，所以即便該公司現在沒有回應，一陣子過後還是可以再丟丟看，因為每次拿到履歷表的人都可能不一樣，想法自然也不同。黃大米也鼓勵大家，「我們會變，別人也會變」，情況當然也在變，只要不放棄、多多嘗試，也許機會就來了。

貼文底下就有網友分享，「確實如此，之前去一家上市公司面試沒有消息。隔了大約三年看到有開缺又去投，後來就上了，因為當時的主管已經離職」。黃大米也回應，「主管很容易離職」。